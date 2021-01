Carrera en JXC: Ritondo quiere ser candidato a gobernador y prefiere a Vidal antes que a Larreta para la Presidencia

parece haberse anotado el jefe del bloque del PRO en la Cámara de Diputados y ex ministro de Seguridad bonaerense, Cristian Ritondo, que reveló que le "encantaría" gobernar la provincia de Buenos Aires

"Me encantaría. Pero eso depende de quién sea el mejor candidato. Juntos por el Cambio tiene muy buenos candidatos. Trabajo en la provincia, milito en la provincia, y ojalá me toque encabezarla. Si no me toca, acompañaré al mejor candidato"

Conforme avanza el 2021, escalará una. Y es "natural", teniendo en cuenta que es un espacio de socios que perdieron duramente hace poco más de un año y ese hecho les provocó la salida del poder que sólo pudieron mantener en Nación y Provincia durante un mandato.En esa carreraAdemás, el dirigente opinó acerca de qué lugar debería ocupar su ex jefa de gestión y referente política,, también hubo elogios y relegamientos paray miradas que incluyeron ay aEn primer lugar, Ritondo reiteró en una entrevista con Página 12 que, quien viene sonando para esa función y actúa como futuro aspirante., respondió Ritondo cuando le consultaron si preferiría a Rodríguez Larreta o a la ex gobernadora bonaerense como candidatos presidenciales en 2023.No obstante, eligió cubrirse de que se trate a sus palabras como una interna al elogiar a Larreta: "Esto no le resta méritos a Horacio, que hoy encabeza las encuestas con la mejor imagen de un dirigente del país. Ni a la metodología de trabajo constante que tiene, ni la amplitud política que tiene".Ante la pregunta de si querría ser gobernador bonaerense, Ritondo respondió:Cabe recordar que para la Gobernación bonaerense hay muchos en la fila de JXC: del lado del grupo de intendentes del macrismo tiene explícitas intenciones, el jefe comunal de Vicente López, y, el vicejefe de Gobierno porteño, cruza la General Paz seguido y las versiones indican que Larreta lo explora como enviado a tierras bonaerenses de cara a 2023. Por supuesto, a pesar de su desaparición temporal de la arena política, aunque no quiera podría sumarse la propia Vidal.Respecto de Monzó y su círculo de peronistas críticos a la conducción de Macri, el ex ministro de Seguridad provincial aseguró queLlegado el turno de opinar acerca del ex presidente Macri, quien no tuvo un buen 2020 en cuanto a la relación con sus socios políicos, defendió su lugar en su partido, rechazando así a quienes sugerían "tirarlo por la ventana"., opinó el diputado.