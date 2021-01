Cafiero comparó a Macri con Trump y dijo que practica el "cinismo" para buscar "rédito político"

al jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, la curiosa manera en que Mauricio Macri pidió la vuelta de las clases presenciales le recordó a los reiterados tuits cortos y con la mayúscula bloqueada de Donald Trump

Como le (nos) pasó a muchos (y en una buena porción de su modo de gobernar),, el presidente saliente de los EEUU que enfrenta su segundo juicio político por incitar la violenta toma del Capitolio que terminó con varias personas muertas.Es que la reaparición pública del ex presidente argentino, en pleno verano y fuera de timing político, pidiendo la apertura de las escuelas en pleno rebrote de coronavirus parece haberse convertido en un dolor de cabeza para Juntos por el Cambio.Además de generar una polémica lógica externa, generó una interna. No todos carecen de responsabilidades de gestiónen JXC.tienen que gobernar sus territorios atentos a la situación sanitaria. Y por si esto fuera poco, para tamaña idea fuera de contexto Macri eligió una frase que lo pone a la altura de Trump, justo cuando su estilo y su violencia verbal atraviesa su peor momento de fama.Cafiero, al referirse a la cuestión educativa y cómo se planifica la vuelta a las aulas presencialmente con la incertidumbre del rumbo de la pandemia a cuestas, expresó: "Todos queremos que las aulas se vuelvan a abrir y que las clases sean presenciales, por eso tenemos que redoblar el compromiso que nos llevó hasta aquí”.Ocurrió en una videoconferencia de prensa que brindó este mediodía con periodistas de los 24 distritos nacionales, nucleados en la Asociación de Periodistas de la República Argentina (APeRA).Luego, llegó el turno de responderle al ex mandatario PRO. “Las declaraciones de Macri son un artilugio de especulación política porque no plantea ninguna solución, como tampoco lo hacen los comunicados de su espacio político”."Me llamó la atención que sus palabras sean como las de Donald Trump en una de sus publicaciones en redes sociales: ‘ABRAN LAS ESCUELAS’. Es complejo interpretar sus dichos como otra cosa que no sea un cinismo o una búsqueda permanente de lograr rédito político”, disparó Cafiero.Esta mañana, Macri publicó un difuso texto en sus redes sociales, con ausencia de datos educativos y sanitario, titulado "ABRAN LAS ESCUELAS" (sic)" , que sorprendió hasta a sus correligionarios de JXC.El jefe de Gabinete remarcó asimismo que “la actividad económica está avanzando con los protocolos y las modificaciones que se hicieron" y que, por eso, "el desafío para este año es encontrar un equilibrio, que la restricción de la circulación no afecte la actividad económica o comercial”.“Lo que hay que hacer con el virus es ralentizar su velocidad y tratar de cortar los focos de contagios, y el modo de hacer eso es restringiendo la circulación”, sostuvo.