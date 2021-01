Buena: el Gobierno anunció un aumento del 50% en la Tarjeta Alimentar

el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, anunció que "va a haber un aumento del 50%" en la Tarjeta Alimentar, con la idea de sostener el nivel de compra de sus beneficiarios

Cuando la inflación empieza a apreta el acelerador y se espera un incremento interanual después de un 2020 en que se pudo contener la suba promedio de los precios pero no tanto la de los alimentos de primera necesidad,El funcionario nacional argumentó que el monto que se le otorga a los poseedores de la Tarjeta Alimentar se aumentará de forma significativa debido a la inflación, de manera que así puedan hacer frente a la compras necesarias.El sistema sistema de acreditación de dinero mensual para los beneficiarios que les permite comprar artículos de primera necesidad, como alimentos, fue una de las primeras medidas del gobierno de, cuando todavía la crisis por la pandemia del coronavirus no asomaba en la Argentina., afirmó Arroyo en declaraciones a Radio Mitre.En cuanto al funcionamiento de la tarjeta durante 2020, año que tuvo el impacto de la pandemia pero que venía de sufrir la grave crisis heredada de la gestión de, el ministro destacó que se logró "cubrir a 20 millones de personas en relación a este tema".En se sentido, el ministro de Desarrollo Social se refirió al aumento y anticipó: "Estamos evaluándolo pero va a haber un aumento del 50% de la tarjeta Alimentar y lo vamos a anunciar en los próximos días”., agregó.“Hoy tenemos dos problemas: el costo de los alimentos y que como la gente no le alcanza la plata, se endeuda y termina tomando crédito. El mecanismo de la tarjeta ayuda en esos temas para evitarlo. Vive endeudada la gente hoy en la Argentina”, cerró.En otro orden, Arroyo habló de susque se asoma incierto con la continuidad de la pandemia de coronavirus., sostuvo.Al respecto de la situación educativa y la discusión sobre el regreso de las clases presenciales, el ministro expresó: “Es clave que haya clases presenciales. Lo que organiza es la escuela. Hay casas que tienen un solo celular y los padres se lo llevan y el chico queda desconectado"."En los comedores, pusimos clases virtuales pero no es lo mismo. Si hay un rebrote vamos a generar estructuras para poder sostener la situación crítica. Si se cierran actividades vamos a tomar medidas excepcionales”, concluyó.