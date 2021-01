Alberto en Davos 2021: pidió enterrar los "ajustes irresponsables" y el "capitalismo infeliz"

El presidente Alberto Fernández participó mediante una videoconferencia desde la Residencia de Olivos del plenario del Foro Económico Mundial de Davos 2021, tribuna en la que supo ostentar su modelo Mauricio Macri pero que luego fracasó en un solo mandato

“la economía debe recuperar el sentido épico que ha perdido”, y llamó a "dejar atrás el capitalismo infeliz”

Allí, el jefe de Estado brindó un discurso en el que destacó la importancia de trabajar de forma unida, de poner la prioridad eny en dejar atrás los, ya que en este tiempo la necesidad es la de tomar un rol activo porqueFernández aseguró que, y se encargó de dejar en claro aunque sin decirlo que un ejemplo de ese tipo de recortes fue lo ocurrido en la Argentina durante el gobierno de, ya que señaló que el acuerdo que firme con el FMI será trasladado al Parlamento para su aprobación y queEl mandatario destacó en la cara del establishment de Davos que el dialogo con el Fondo "está en marcha" y advirtió en ese punto que "no hay lugar para ajustes irresponsables que son imposibles de cumplir".En ese sentido, evidenció las consecuencias de las políticas económicas neoliberales aplicadas en Argentina, a la vez que analizó el impacto de la pandemia de coronavirus y las medidas adoptadas para mitigarlo.En ese contexto, destacó la necesidad de generar una economía "ética y verde", con sustentabilidad ecológica, en la que prime la "fraternidad" y el "multilateralismo".Fernández afirmó que. Según el Presidente, se vive "un tiempo en el que se ponen a prueba todos los paradigmas" y abogó por poner la atención en "los más vulnerables, en los últimos", lo cual "no es una teoría sino una convicción" que llevó adelante su Gobierno "desde el inicio de la pandemia" de coronavirus.En ese punto describió a los programas IFE y ATP como aquellos que permitieron "sostener el trabajo y la demanda durante el año pasado", ponderó las negociaciones llevadas a cabo con diversos laboratorios para asegurar la provisión de vacunas para los argentinos y estimó que las dosis contra la Covid-19 "tienen que ser consideradas un bien publico global"."La pandemia nos demostró que para lidiar con los grandes desafíos globales debemos cooperar entre actores públicos y privados", dijo el presidente, quien subrayó que "la opción no es la vida o la economía sino la vida con más y mejor economía".Fernández repasó también los puntos que considera más positivos de la gestión económica, como "la renegociación con los acreedores privados, el apoyo internacional al diálogo establecido con el FMI, y la recuperación del empleo industrial en los últimos meses".En ese sentido, y para "consolidar rumbos previsibles a largo y mediano plazo", Fernández afirmó que enviará el acuerdo que se logre al Congreso Nacional y creará un Consejo de Desarrollo Económico y Social, pues estimó que "llegó el momento de unir fuerzas para abordar problemas endémicos" de los pueblos, como la pobreza.El jefe de Estado también abogó por un desarrollo que tenga en cuenta la sustentabilidad ecológica, al considerar que "el futuro será verde o no será".El tradicional foro, que en esta edición reúne a más de 1.500 líderes empresariales, gubernamentales y de la sociedad civil de más de 70 países, comenzó el lunes pasado en forma virtual a raíz de la pandemia de coronavirus.