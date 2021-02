Alberto mantuvo una videoconferencia con el presidente francés Macron con la pandemia y el FMI en la agenda

El presidente Alberto Fernández mantuvo esta tarde una videoconferencia de una hora desde la Residencia de Olivos con su par de Francia, Emmanuel Macron, en lo que significa un importante paso de su agenda de relaciones internacionales que el jefe de Estado argentino vienen implementando para ajustar las negociaciones por el fuerte endeudamiento heredado, cuestiones regionales y aspectos de la pandemia del coronavirus

Así las cosas, luego Macron reiteró directamente el apoyo que expresó hace un año su a Fernández en la negociación con el FMI: “Nosotros vamos a seguir apoyándolos en la negociación con el Fondo, cuenten con nosotros, como ocurrió el año pasado, estamos a disposición”

En este sentido, Fernández habló el miércoles pasado con el primer ministro de Portugal,; y un día antes tuvo una comunicación con su par de la Federación Rusa,. Se suman a los apoyos que el Gobierno nacional ya tocó en los casos de la alemanay el chinoHace exactamente 365 días, el jefe de Estado argentino almorzó con Macron en el Palacio Eliseo, después cuatro años en que el líder francés se mostrara cercano a las miradas de Mauricio Macri en la Argentina. Sin embargo, actualmente el mandatario francés es -junto a Merkel- el principal aliado de la Argentina de cara a conseguir un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para superar la pesada herencia de Cambiemos que no implique un programa de ajuste económico a pocos meses de las elecciones., analizó el Presidente junto a sus colaboradores, según una publicación de Infobae acerca del diálogo que el ex jefe de Gabinete encabezó desde la Quinta de Olivos., de cara al objetivo reprogramar antes de junio la deuda de USD 45.000 millones a través de un nuevo Acuerdo de Facilidades Extendidas.En febrero del año pasado Fernández y Macron se reunieron en Francia. En esa ocasión el presidente francés dijo: “Francia acompañará y se movilizará con el Fondo Monetario Internacional y con otros socios para ayudar a Argentina a volver al camino del crecimiento y de una deuda sostenible”.Según la misma versión, en medio de una agenda cargada, la conversación comenzó con un detalle del presidente francés, que recordó el regalo que le entregó Alberto Fernández cuando viajó a Francia: “Cada vez que entro a mi despacho me acuerdo de vos porque tengo el libro de Silvina Ocampo con el prólogo de Borges”. En ese sentido, Macron hizo referencia a un presente que le entregó al argentino: “Espero que vos tengas tiempo para tocar la guitarra que yo te regalé”.En el marco de las temáticas económicas, el jefe de Estado argentino también habría tocado la cuestión de la situación de la Argentina como deudor del Club de París. El 13 de marzo de 2020, el ministro de Economíaenvió a los miembros de ese conglomerado de países –Estados Unidos, Rusia, Francia, Alemania, Japón e Inglaterra, entre otros poderosos– una carta anunciando que Buenos Aires no pagaba la deuda que vencía el 5 de mayo de 2020.La carta firmada por Guzmán expresaba “la decisión de la República de posponer hasta el 5 de mayo de 2021 el vencimiento del próximo 5 de mayo de 2020, de acuerdo con los términos que la República alcanzó con los miembros del Club de París el 29 de mayo de 2014”.Justamente, Argentina tiene en el horizonte cercano un nuevo vencimiento impagable para la actual economía nacional, que aparece como prioridad luego de que se acuerde con el FMI.En tanto, respecto de la pandemia del coronavirus, Fernández dio detalles de la estrategia de vacunación en Argentina e hizo referencia a las. A continuación el francés se mostró interesado en el desarrollo de las dosis de AstraZeneca en Argentina, y Fernández le contó que parte del producto se realiza en Buenos Aires, que luego se finaliza en México y que serán las que se utilicen en América Latina.Macron también le contó a Fernández que la semana pasada dialogó con el. En ese momento, los dos elogiaron al Sumo Pontífice y el argentino volvió a hacer mención al libro Capitalismo infeliz, obra de la que ya había hablado en su presentación en el Foro de Davos.Por último, Macrón felicitó a Fernández por la aprobación de la ley de interrupción voluntaria del embarazo y le aseguró que ese hecho tuvo mucha repercusión en Europa, al tiempo que lo invitó a un congreso de derechos de la mujer que se realizará en Francia a mitad de 2021. Alberto confirmó su asistencia.El jefe de Estado planteó este mediodía a Macron su mirada sobre las consecuencias económicas del COVID e insistió en la necesidad de crear un nuevo orden económico que entierre “el capitalismo infeliz” y abra una nueva etapa histórica que permita cerrar las asimetrías entre las naciones más poderosas y los países de la periferia.Fernández es presidente pro tempore del Mercosur, y en este rol preguntó a Macron sobre la viabilidad del acuerdo histórico firmado con la Unión Europea (UE). Macron –como el jefe de Estado argentino– hace una defensa cerrada del Tratado de Cambio Climático de París y cuestiona la posición de Jair Bolsonaro que privilegia los intereses económicos por encima de la ecología y la protección del medio ambiente.Hace unas horas, el ministro de Comercio Exterior de Francia, Franck Riester, anunció que su país “no firmará en sus términos actuales” el acuerdo Mercosur-UE hasta que existan “garantías tangibles y objetivas sobre normas medioambientales y sanitarias” que se vayan a aplicar en los socios fundadores del foro regional.El ministro de Macron hizo una referencia puntual a Brasil, aunque también espera que Argentina, Paraguay y Uruguay cumplan con todas las normas básicas del Acuerdo de Cambio Climático. El asunto es sencillo de explicar: si Bolsonaro no protege la Amazonía, el tratado Mercosur-UE se convertirá en una anécdota diplomática.En tanto, los mandatarios también mencionaron la posibilidad de trabajar en una postura conjunta en el G20 sobre el problema de las deudas de los Estados nacionales y para lograr que la producción y distribución de vacunas sea de una manera más equitativa.Acompañaron al Jefe de Estado durante la comunicación el ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Felipe Solá, y el secretario de Asuntos Estatégicos, Gustavo Béliz. Cabe recordar que esta semana, Fernández mantuvo entrevistas con el primer ministro de Portugal, Antonio Costa; y un día antes tuvo una comunicación con su par de la Federación Rusa, Vladimir Putin.