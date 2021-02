"Nada les viene bien si le viene bien al pueblo": Kicillof fue al hueso contra la oposición por la críticas a la Sputnik V

“Parece que hay que tener a la gente con miedo. No alcanza que nos tengamos que enfrentar a un virus desconocido, que además dicen que todo lo que hace el Gobierno para prevenir, para sanar, lo hace mal. Han dicho que la vacuna es veneno, y yo no me olvido”

El gobernador bonaerenseencabezó desde Ensenada la entrega de los certificados a los voluntarios y voluntarias que se capacitaron como vacunadores para aplicar la Sputnik V y aprovechó la ocasión para manifestar fuertes críticas contra la oposición, con Juntos por el Cambio particularmente en la mira, por su campaña antivacunas que persiste a pesar de que con el aval de The Lancet se acabaron las excusas.El mandatario provincial recordó que (desde la oposición)Por eso, Kicillof apuntó contraque impulsan la campaña antivacunas. Sin nombrarla, se refirió ay su lugarteniente en la Diputados,. "Lilita" aseguró que la vacuna Sputnik V era “veneno” mientras que quien fuera su abogada encabezó la denuncia contra el presidentey el ministropor "envenenamiento"., enfatizó el Gobernador.Y continuó: “No me olvido porque hemos batallado contra este virus, más allá de todo el esfuerzo, cono nada. Ahora que conseguimos la vacuna, el elixir de la vida, comenzaron a decir que era veneno”.Y se lamentó: “Hay que pasarse el tiempo defendiendo cuestiones que yo no sé ni por dónde empezar, porque parecerían obvias y de sentido común”.En ese sentido, explicó que se convocó a todo el que quiera colaborar con la campaña de vacunación y que no hay distinciones políticas ni ideológicas. Además, sostuvo que hubo un llamado a los deportistas y personalidades de la cultura para que se vacunen y generen confianza entre la población.Hasta el momento hay cerca de 2.000.000 de voluntarios para recibir la vacuna contra el coronavirus, pero aún se está lejos del objetivo, que es vacunar al 60% de la población, unas 10.000.000 de personas.Durante el acto que se realizó en el Hospital El Dique de Ensenada, Kicillof y el ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollán, entregaron cinco diplomas en representación a los 19.000 recibidos del curso de vacunadores, quienes también recibirán su distinción.