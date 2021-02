Insólito: el PRO manipuló un test de diagnóstico de daltonismo para hacer política sobre el inicio de clases

el PRO utilizó el test de Ishihara, una prueba para diagnosticar daltonismo, como meme o chiste para reclamar la "apertura de escuelas", cosa que ya está garantizada en toda la República Argentina

El test de Ishihara es una de las pruebas más recurrentes para diagnosticar el daltonismo. Convivo con esta afección hace 24 años.



Utilizar este test para una campaña política es de las cosas más bajas y poco empáticas que han hecho.



Esperamos sus disculpas. https://t.co/6uV5wqizWC — Julián Leunda (@julianleunda) February 5, 2021

En un capítulo más de su cruzada por fijar agenda política a cualquier precio y en este caso tomando como tópico la discusión acerca de la vuelta de las clases presenciales de cara al inicio del ciclo lectivo 2021,A través de @proargentina, la cuenta oficial de Twitter del partido fundado por, se difundió una imagen que muestra seis circulos de colores que teóricamente contienen números en su anterior, en los que se debe identificar ese número y, en caso contrario, se arroja un diagnóstico.En las redes sociales la humorada del PRO despertó reacciones de repudio por minimizar un examen médico utilizado para detectar el daltonismo., vicejefe de asesores de la Presidencia de la Nación, lamentó el meme en sus redes y explicó que él convive con la afección desde hace 24 años., escribió. Por el momento, el PRO mantiene el posteo en sus redes.Otras usuarios se encargaron de denostar el meme PRO y le agregaron nuevas leyendas debajo del círculo en el que no muestra ningún número. "Necesitás conseguir un trabajo honesto", "Satisface a Mauricio".Otros usuarios utilizaron todos los círculos para hacer referencias a los números de la gestión PRO: "54,3% de inflación". "100.000.000.000 de dólares fugados", "44% de pobres", "2.000.000 de vacunas vencidas", "250.000 PyMes cerradas".El meme fue parte de una serie de publicaciones en las que el PRO agitó desde las redes la necesidad de la vuelta a clases a partir del 9 de febrero con la consigna #JuntosPorLaEducación, a pesar de los magros presupuestos que las gestiones de la Ciudad destina al sector o la gestión del programa como el Plan Conectar durante el mandato del expresidente.Llamativamente, tanto el Gobierno nacional como todos los distritos garantizaron sus cronogramas de vuelta de las clases presenciales, de diferentes modos y con sus respectivos cronogramas. Las discusiones sólo persisten respecto de la necesidad de tener en cuenta cómo hacerlo para cuidar la salud y prevenir los contagios de coronavirus.Particularmente, en la gestión porteña de Horacio Rodríguez Larreta desconocieron en estos días el pedido de la Justicia para conocer cuáles serán los protocolos de cuidado ante la Covid-19, que ahora es compartido también por el ala dura del PRO, comandada por la ex ministra de Seguridad Patricia Bullrich y el ex secretario de Medios Hernán Lombardi.