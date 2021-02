Vacunados VIP: el fiscal Taiano imputó a Ginés tras las 13 denuncias acumuladas y pide allanamientos

el fiscal federal Eduardo Taiano imputó al ex ministro de Salud Ginés González García y a su sobrino y ex jefe de Gabinete de esa cartera Lisandro Bonelli -ambos ex funcionarios ya eyectados por el presidente Alberto Fernández- por el escándalo conocido como del "vacunatorio VIP" que motivó 13 denuncias penales de la oposición presentadas en Comodoro Py

Con una celeridad que sólo se le conoce en algunas causas,Todas los expedientes que se presentaron ante la Cámara Federal porteña quedaron acumuladas en el juzgado a cargo de-única magistrada nombrada pory cercana a la AFI-, que está de turno en 2021 con la fiscalía que encabeza Taiano, uno de los fiscal más vinculables alcontra dirigentes peronistas.En principio, según trascendió en medios periodísticos, los imputados son el ex ministro y su sobrino y la calificación principal de los presuntos delitos se encuadra en “abuso de autoridad”.En un mismo expediente se acumularon las denuncias presentadas por otro fiscal opositor, Guillermo Marijuán; los legisladores de Juntos por el Cambio Mariana Zuvic, Maximiliano Ferraro, Juan Manuel López, Paula Oliveto Lago, Rubén Manzi, Lucila Lehmann, Alicia Terada, Marcela Campagnoli, Mariana Stilman y Carolina Castets; y otros particulares que también hicieron presentaciones penales por los mismos hechos.En la imputación firmada por Taiano también se le pide a la jueza Capuchetti que realice dos allanamientos: uno en la sede del ministerio de Salud de la Nación y otro en el Hospital Nacional Posadas.El fiscal sostiene en su dictamen que según las denuncias González García habría dispuesto que personal del Hospital Nacional Posadas concurriese a la sede del Ministerio de Salud de la Nación para inmunizar a diversas personas que no cumplían con los criterios de prioridad epidemiológicos del "Plan estratégico para la vacunación contra la Covid-19 en la República Argentina", dictado el pasado 29 de diciembre.Todo se conoció luego de la participación habitual como columnista del periodista y escritor Horacio Verbitsky en un programa de radio El Destape, de Roberto Navarro, en el marco de la cual dijo: "Decidí vacunarme, me puse a averiguar dónde hacerlo, llamé a mi viejo amigo Ginés González García -a quien conozco de mucho antes que fuera ministro- y me dijo que tenía que ir al Hospital Posadas.Y cuando estaba por ir recibí un mensaje del secretario de Ginés que me dijo que iba a venir un equipo de vacunadores del Posadas al Ministerio y que fuera a darme la vacuna".El fiscal pidió allanar el Ministerio de Salud y el Hospital Posadas para reunir evidencias. Quiere obtener el libro de visitas del Ministerio y el registro de las cámaras de filmación entre el 1 y 19 de febrero de 2021, las constancias de los viajes efectuados por los vehículos oficiales desde y/o hacia el Hospital Nacional Posadas, así como también la nómina de personas que recibieron la vacuna. Asimismo, pidió verificar la existencia del lugar utilizado para inmunizar, obtener fotografías y realizar un croquis.También solicitó allanar el Hospital Nacional Posadas para obtener las imágenes de las cámaras de filmación entre los días 1 y 19 de febrero de 2021, el registro de las partidas de vacunas Sputnik V recibidas allí, la nómina de personas inoculadas y el listado de personal de la institución asignado al plan de vacunación contra el virus Covid19. La idea es citarlos a declarar.