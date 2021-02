Provincia: Kicillof enfatizó que en su distrito "no hay vacunatorios ocultos ni privatizados" e impulsa un refuerzo en el plan

el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, aclaró que en el distrito que conduce "no hay vacunatorios ocultos ni privados"

“Sé que algunos prefieren no recordar porque no resisten el archivo, pero me parece recordar que cuando comenzó esta pandemia, había muy pocos que no pensaban que el sistema de la provincia de buenos aires se iba a desbordar”

En una conferencia de prensa en la que se desmarcó del escándalo de losdel Ministerio de Salud de la Nación pero en la que también le pegó apor la denuncia "privatización" de la entrega de fármacos y se acordó del estado de abandono en quele dejó el sistema de salud,Kicillof sostuvo quey, además, pasó a las acciones concretas para prevenir ese tipo de comportamientos al anunciar que habrá un botón en la aplicación del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires para poder denunciar los casos.El mandatario afirmó que en la Provincia “no hay vacunatorios ocultos ni privatizados” y afirmó que “ya se anotaron más de 3 millones de personas” en vacunatepba.gba.gob.ar.Hasta el momento, en concreto, se anotaron 2.973.286 bonaerenses que se inscribieron en el portal específico para anotarse. De esas personas que ya completaron los campos con sus datos y recibieron un certificado por el trámite, el gobierno bonaerense inmunizó a 357.486 y otorgó más de 100 mil turnos para continuar con la campaña, según los grupos etarios y factores de riesgo correspondiente.Kicillof señaló que pudo haber engaños en las declaraciones juradas presentadas por las personas que accedieron a vacunas, pero aclaró que ese tipo de episodios en cualquier caso son mínimos y valoró la campaña masiva que avanza en la provincia más grande del país.Aseguró que no existe "en cada uno de los vacunatorios un sistema de control para ver eso” e insistió que cualquier "acomodo está mal, hay que tratar de evitarlo, hay que buscarlos y castigarlos", pero también expresó que se trata de fenómenos y problemáticas que no existían previamente a la pandemia, lo que implica correcciones constantes.El Gobernador, de todos modos, coincidió con el presidentey dijo que no existe una figura en el Código Penal para sancionar como delito estas actitudes., continuó.“Yo tengo la tranquilidad de que en la provincia de Buenos Aires vacunamos 360 mil personas en tiempo récord, algo que nunca se hizo. Reprocho, me enojo con los que mienten, con los que sacan ventajas, pero mi objetivo principal es vacunar rápidamente a la población de riesgo, a la población esencial”, agregó.Insistió en que todos lo que trabajan en los centros de salud tienen prioridad para vacunarse, a pesar de no ser médicos ni enfermeros, y se refirió a una fake news de Clarín y otros portales, que publicaron notas acerca de un hombre llamado Leandro Kicillof que fue inoculado y al que señalaron como un "vacunado VIP" por supuestamente ser familiar del mandatario.“No tengo la mas pálida idea de quién es. Calculo que puede llegar a ser mi primo tercero, pero lamento decir que no lo conozco”, aclaró Kicillof, y bromeó acerca del “garrón que se está comiendo” por tener su mismo apellido. “El único delito que cometió es llevar mi apellido. Quiero pedirle disculpas. Y si trabaja en un hospital, aunque sea como chofer, tiene derecho a vacunarse”, explicó.Al respecto de esa embestida de medios opositores, habitual contra su figura, respondió:Ese concepto le sirvió para cuestionar el estado en el que estaba el sistema de salud tras la gestión de Cambiemos, cuando, como también recordó hoy el presidente Fernández, María Eugenia Vidal abandonaba la construcción de hospitales que el kirchnerismo había dejado casi terminados.Sin embargo, el mandatario provincial retomó la línea que había iniciado ayer a través de publicaciones en redes mostrando el trabajo en distintos municipios, oficialistas y opositores, para vacunar a personal sanitario y adultos mayores. "Trabajamos con los 135 intendentes, opositores y oficialistas, y al cabo de este tiempo podemos decir que el sistema no desbordó", agregó., dijo en relación a la oposición a la vacuna rusa. En esa línea, recordó los dichos de dirigentes de la oposición como Elisa Carrió, Mario Negri, y la cientifica mediática Sandra Pitta, entre otros.“Carrió inició una causa por envenenamiento contra el Presidente. No la oí pedir disculpas”, cuestionó Kicillof respecto de la causa que hoy tuvo que pedir cerrar el fiscal macrista Guillermo Marijuan.Respecto de su decisión de vacunarse meses atrás, en medio de las críticas a la vacuna Sputnik V, ironizó: “Cuando yo me vacuné era un loco suicida que se inyectaba veneno, para los mismos ahora soy un vacunado VIP”.El número de contagios de coronavirus bajó por sexta semana consecutiva en el ámbito bonaerense, informó hoy el ministro de Salud de la provincia, Daniel Gollan.Según precisó el funcionario tras un encuentro con intendentes de la Costa Atlántica en Necochea para analizar la situación epidemiológica en el territorio provincial, los casos nuevos alcanzaron un promedio diario semanal de 2.325, lo que representa "una disminución importante", y marca "la sexta semana de caída".En tanto, la tasa de incidencia en el AMBA (Área Metropolitana de Buenos Aires) es de 4.889 casos cada 100 mil habitantes, mientras que en el interior bonaerense es de 5.034, y el total provincial de 4.935."La tasa de letalidad tiende levemente a la baja", señaló Gollan, con un 3,14 en el AMBA, un 2,63 en el interior y 3,01 en la provincia-, lo que indica que "se va poniendo en línea con lo que pasa en términos generales en muchos otros países".Ante ese panorama esperanzador, el jefe de Gabinete bonaerense, Carlos Bianco, anunció que a partir del próximo sábado se eliminarán las restricciones horarias aplicadas por la provincia en las primeras semanas del año ante el aumento de casos de coronavirus.Bianco precisó que solo estarán vigentes las medidas que tomen eventualmente en los distintos distritos, pero que dejarán de regir la normativa provincial que limita la circulación y las actividades comerciales entre las 2 y las 6.Informó además que en la provincia hay 120 municipios en fase 4 y otros 15 en fase 5, en todos los casos, correspondientes al esquema de Distanciamiento social, preventivo y obligatorio.