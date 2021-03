Halcones & Palomas, unidos: internas mediante, Larreta y Bullrich apuntaron contra Alberto por la Justicia

el martes el PRO se reunió vía Zoom y hubo un reclamo abierto del sector duro, autodenominado "halcones", para Horacio Rodríguez Larreta, el jefe de Gobierno porteño que está al volante de las "palomas" más "dialoguistas" del espacio fundado por Mauricio Macri. El pedido que le hicieron fue, palabras más o palabras menos, que endurezca su posición contra el Gobierno nacional y aborde un discurso "más confrontativo"

Si permitimos que se busque condicionar a la Justicia, primero nos quedaremos sin república; y, luego, sin democracia. — Horacio Rodríguez Larreta ✋🏼🧼🤚🏼 (@horaciorlarreta) March 3, 2021

Presidente: ¿pretenden sancionar e interrogar jueces desde una Comisión Parlamentaria? ¿Quiere romper el sistema constitucional? No provoque más a los argentinos: nos va a encontrar defendiendo la República. Está llevandonos a un enfrentamiento sin medir las consecuencias. — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) March 3, 2021

Si bien las diferencias internas en el PRO específicamente y a grandes rasgos en la coalicióntambién son muy grandes y en año electoral entran en ebullición, algunos temas de agenda que propone el Gobierno delles sirven para "unirse" (momentáneamente, al menos) discursivamente: uno de ellos fue el avance de una, que ayer confirmó el senador nacionalluego del pedido en ese sentido que hizo el presidenteen la Asamblea Legislativa el lunes.Es que luego de las palabras del mandatario ante el Congreso,Si bien quien fuera jefe de Gabinete de Macri cuando el ex presidente -hoy en la línea dura del PRO- gobernaba la Ciudad preferiría mantenerse en su "centro" anti grieta, como dijo en sus palabras virtuales de apertura de sesiones legislativas, no pudo gambetear cumplimentar el reclamo que le hicieron.Larreta usó Twitter para considerar hoy que seríala creación de una comisión bicameral en el Congreso que estudie el funcionamiento de la Justicia, con el argumento que ya diseñó Patricia Bullrich ayer de que implicaría "entrometerse" en un poder que "debe ser independiente"., tuiteó quien mejor mide actualmente en JXC según las encuestas.Según argumentó, si se permite el funcionamiento de esa instancia, pese a que hasta la ministra de Justicia nacional,, ya aclaró que las funciones son casi de observación y que no quitarán ni nombrarán jueces,. Fatalismo en tono dialoguista, Larreta dixit.En la misma línea agregó que "la Argentina es una democracia constitucional, republicana y federal" y aseveró que, "en un sistema republicano como el nuestro, es esencial que exista una clara división de poderes"."Nuestra Constitución ya establece el sistema de frenos y contrapesos entre los poderes justamente para evitar que un poder político que deviene de mayorías circunstanciales pueda entrometerse en otro poder que debe ser independiente", continuó.La programación de los mensajes entre las dos líneas internas del PRO fue tan evidente que la titular del partido, Bullrich, tuiteó a la misma hora., amenazó directamente al Presidente y al país, sin medir ninguna consecuencia, la ex ministra de Seguridad.Estas desbordadas "advertencias" del macrismo y sus líneas internas al unísono ocurren en la antesala de lo que será un alborotado cierre de listas y posterior campaña. Es que todavía hay definiciones trascendentales en todo el país. En la Ciudad, la línea dura quiere que encabece Bullrich y la dialoguista lo tiene a Larreta levantando a Fernán Quirós, el médico al que puso al frente del Ministerio de Salud y que empieza a levantar tono político en sus discursos.En Provincia de Buenos Aires las dudas también pegan en la Ciudad. Es que todavía no se sabe qué hará María Eugenia Vidal: ¿jugará o no, lo hará en tierras porteñas o bonaerenses?De eso depende todo, básicamente. Esperan definiciones Diego Santilli, Jorge Macri, Néstor Grindetti y Elisa Carrió, entre otros.Macri, en tanto, está jugando de armador. Se saca fotos, arma reuniones virtuales y se muestra con dirigentes de las provincias, en una suerte de conducción PRO para que el espacio tenga listas y candidatos propios.