Los jueces macristas Irurzun y Hornos definirán con la Corte la causa Farmacity, la ex empresa de Mario Quintana

como los dos jueces de la Corte Suprema que designó Mauricio Macri debieron apartarse, es decir Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti, en la definición de la causa por el aterrizaje de Farmacity,, la empresa vinculada al ex vicejefe de Gabinete Mario Quintana, a la provincia de Buenos Aires, hoy el máximo tribunal realizó un sorteo para reconformar su integración con integrantes de las cámaras federales y justo les tocó la suerte al creador de la doctrina para encarcelar preventivamente a políticos siempre que sean kirchneristas, Martín Irurzun, y al máximo visitante de Casa Rosada para encuentros con el ex presidente PRO, Gustavo Hornos

Las vueltas que dan las bolillas en los bolilleros de Comodoro Py siguen la curiosa tendencia de ir siempre hacia aquellas decisiones que favorecen los intereses del macrismo. Puro destino. Es queLa conclusión del hecho es que Irurzun y Hornos, dos jueces sindicados por el Frente de Todos como artífices del “lawfare” fueron elegidos como conjueces de la Corte Suprema para resolver una causa en la que tuvo interés directo un ex funcionario del gobierno de Macri y amigo personal del ex presidente, como Quintana.Rosenkrantz se excusó por su vínculo previo con Farmacity en esta misma causa pero como abogado (su estudio sigue representando a la empresa), mientras que Rosatti, el otro juez que designó Macri, también se apartó.Según la interpretación del dato, que fue revelado por el portal Palabras del Derecho, la Corte podría resolver con el resto de sus integrantes, pero dado que son tres deberían estar de acuerdo. Ergo: la convocatoria a dos reemplazantes indica que no hay coincidencia entre Ricardo Lorenzetti, Elena Hignton de Nolasco y Juan Carlos Maqueda para este caso.Según el acta del máximo tribunal, hoy a las 11 de la mañana se hizo el sorteo mágico: se le asignó un número a cada una de las Cámaras y se pusieron en un bolillero. Primero salió el número 6, que correspondía a la Cámara Nacional en lo Correccional Federal, la de Comodoro Py que preside Irurzun, y después el número 12, que tenía la Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes, que encabeza Mirta Gladys Sotelo de Andreu. Son así los conjueces titulares que se sumarán a Lorenzetti, Maqueda y Highton para decidir el futuro de Famacity.Luego se sortearon los suplentes y salió el 2, que es la Cámara Nacional de Casación Penal presidida por Hornos, y el 5, que corresponde a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, cuyo presidente es Jorge Eduardo Morán.La Corte tiene pendiente de resolución desde hace más de dos años la situación de Farmacity, que busca desembarcar con sus franquicias en la provincia de Buenos Aires.Hasta ahora, el Poder Judicial viene rechazando en cada instancia esa pretensión, ya que una ley provincial restringe la posibilidad de que las farmacias operen bajo esa modalidad en territorio bonaerense.Farmacity inició el expediente contra la provincia de Buenos Aires. Cuando lo hizo, Quintana era el CEO y planteaba que eran inconstitucionales los artículos 3 y 14 de la ley que establece el Régimen de Habilitación de Farmacias. El 3 establece los criterios de distribución de las farmacias, habilita una cada 3.000 habitantes y que deben estar a una distancia no menor a 300 metros. El 14 establece el tipo de sociedades que pueden tener farmacias y en su inciso 4 dice que no podrán tener fines de lucro. Farmacity es una sociedad anónima y su objetivo es tener ganancias. De hecho forma parte de las inversiones del Grupo Pegasus.La Suprema Corte bonaerense declaró constitucional el artículo 14 (que no puedan instalarse sociedades anónimas) y dijo que era “inoficioso” pronunciarse sobre el artículo 3. Farmacity apeló y el caso llegó a la Corte Suprema.El máximo tribunal, entre octubre y noviembre de 2018, celebró una audiencia pública en dos jornadas para escuchar a todas las partes y a los “amicus curiae” que respaldaron una y otra postura.En ese momento el tribunal quedó en condiciones de resolver, pero entonces fueron recusados o se excusaron su presidente, Rosenkrantz, y Rosatti. Los dos designados por Macri.La Corte no consiguió consensuar una mayoría de tres votos desde entonces y ahora, ante el paso del tiempo y la falta de avances, resolvió designar a dos conjueces para completar el tribunal y resolver la cuestión. Si bien no hay tiempos establecidos para emitir decisión, a priori no sería pronto ya que los dos conjueces y los suplentes deben -deberían- estudiar el expediente.Además, existe la posibilidad de que algunas de las partes recusen a los designados o, incluso, que ellos mismos pudieran excusarse.