Caos en la vacunación a jubilados en la Ciudad: legisladores del FdT exigen respuestas a Larreta, que no aparece

Legisladores del Frente de Todos (FdT) cuestionaron hoy lo ocurrido con los adultos mayores a la espera de recibir su dosis en las inmediaciones del Luna Park y en la sede de Boedo del Club Atlético San Lorenzo

Las repercusiones por elno paran, tras las imágenes que mostraron filas interminables de personas en sillas de ruedas, andadores e incluso jubilados descomensados por las condiciones a las que fueron sometidos por la modalidad elegida pory su ministro de Salud,, para la inoculación., escribió en Twitter el legislador porteñoDe igual forma, el senador nacionaladvirtió que el PAMI había ofrecido tiempo atrás "10 centros de vacunación" a la Ciudad, pero "el jefe de Gobierno porteño y (el ministro de Salud porteño, Fernán) Quirós no respondieron".Los representantes parlamentarios del FdT coincidieron en señalar que se trató de una "falta de respeto a la salud" por parte del Gobierno porteño y exigieron respuestas a los responsables., denunció Recalde y definió como "un desastre" el operativo desplegado por las autoridades de la ciudad.La vacunación contra el coronavirus en el Estadio Luna Park, uno de los centros elegidos por el Gobierno porteño para adultos mayores de 80 años y residentes de geriátricos, comenzó hoy a las 8. En videos que circularon en las redes sociales y que rápidamente se viralizaron, se observaron largas filas de adultos mayores que esperaban más de una hora para ingresar al estadio, ubicado entre las calles Bouchard, Lavalle y las avenidas Eduardo Madero y Corrientes, en el centro porteño.En tanto, en imágenes registradas adentro del estadio de San Lorenzo, un gran número de personas aguardaba sin la distancia social necesaria para prevenir el contagio.La diputada nacionaltambién se pronunció vía Twitter:Penacca punteó su análisis:"Cuando decimos que Larreta gobierna para los ricos es porque le da las vacunas a las prepagas para sus afiliados y manda al resto a amontonarse como ganado en clubes y estadios sin la menor prevención ni cuidado", planteó también la legisladora porteñaEn tanto, su parposteó filmaciones de los ancianos en las filas y advirtió: "Esta es la vacunación que te ofrece el Gobierno de la Ciudad si no tenés prepaga".Otro miembro del bloque del FdT porteño,, escribió en Twitter: "Nuestrxs mayores esperaron mucho tiempo y con mucha ilusión para poder vacunarse, llegar al Luna Park y recibir tanto destrato es una provocación"."La vacunación debería traer certezas y esperanza, no más angustias. Al desastre que fue el sistema (de inscripción) por internet y la línea telefónica siempre colapsada se le suma esta falta de previsión y respeto por la Salud. Sobran recursos en la Ciudad, esto no puede pasar", añadió.Se refirió además a las imágenes registradas en el centro de vacunación de la sede Boedo, donde una mujer que esperaba en la fila, bajo el sol, se descompensó y fue asistida por un policía porque en un principio no habían sido dispuestas ambulancias, preventivamente., remarcó Andrade. Por su parte, la legisladora porteña Claudia Neira preguntó en la misma red social: "¿Cuesta tanto organizar una vacunación digna para los porteños y las porteñas? No dejan siquiera que se inscriban los menores de 80".En ese marco, denunció que "los de 80 lidian para inscribirse, los confunden y dividen entre sistema público y privado. ¡Y a los que no tienen prepaga, los atienden así!", y difundió las imágenes en las que los adultos mayores afirmaban haber esperado una hora afuera del estadio, de pie y sin distancia social, para poder ingresar.