"Mi prioridad son los que no tienen techo": Alberto lanzó el Procrear II con gremios y dejó mensajes para el FMI y JXC

encabezó hoy lo que es el lanzamiento del Procrear II a través de la firma de convenios entre el Estado nacional y la CGT y la CTA para la adjudicación de 1.200 viviendas en la Ciudad de Buenos Aires y diversos municipios bonaerenses pero también le dedicó palabras al Fondo Monetarrio Internacional y Juntos por el Cambio

El presidentesigue un plan discursivo de gestión con foco en la pandemia y la economía, pero también parece tener claro que el 2021 es un año electoral con mucho en juego y por eso trazó dos mensajes en ese sentido:, enfatizó el jefe de Estado desde el Museo del Bicentenario de Casa Rosada.La iniciativa se da en el marco del programay que tiene como objetivo facilitar el acceso a hogares promoviendo la participación activa de los sindicatos en su asignación, teniendo en cuenta la disponibilidad de los Desarrollos Urbanísticos. Las viviendas a adjudicarse serán, además de en CABA, en los municipios bonaerenses de Ezeiza, La Matanza, San Miguel, San Nicolás, Lincoln, Bahía Blanca y Tandil.En la misma línea, el mandatario agregó que "cada uno" debe "asumir la responsabilidad que le cabe", porque "prestar semejante cantidad de plata a devolver en tres años a un país en default, implica responsabilidades por todos lados". La referencia tiene que ver con lo que el propio Fondo investiga sobre sí mismo, además de lo que ocurre en la justicia argentina: si los recursos que le dio asiguieron todos los pasos internos que debió sobrepasar, los controles, y si, en cambio, no se trató de un préstamo para financiar a un espacio político en un país soberano.De esta forma, Alberto hizo referencia al préstamo otorgado por el organismo de crédito multilateral a la gestión macrista por USD 45.000 millones, a raíz de la cual el Ejecutivo negocia ahora con el organismo un nuevo programa de financiamiento para la reprogramación de los vencimientos., apuntó el mandatario en relación al endeudamiento de la gestión de JXC.Al respecto, el Presidente enfatizó que "todos deben entender la gravedad y la irresponsabilidad de la decisión que han tomado otros, y los costos sociales que generó" ya que se trató de "dinero que está destinado a salir del país y a postergar el futuro de los argentinos", insistió, en tren de vincular las críticas al FMI con otras que apuntaron más bien a Macri y su gestión.Por si eso último no quedara claro, añadió:Acompañado por el ministro Ferraresi, quien suscribió el convenio de adhesión al programa con las centrales obreras, Fernández dejó claro que "hoy en día, tener un techo es un derecho humano y hay que garantizarlo y preservarlo".Estuvieron en el acto para suscribir el acuerdo el secretario general de la CGTy el secretario general adjunto de la CTA,En el convenio "han entrado todos los gremios para posibilitar viviendas a los trabajadores", ya que "darle una casa a una familia es dar tranquilidad, que no se la doy yo porque la han pagado y se ocupan de cumplir sus compromisos: ellos hacen un esfuerzo y el Estado también, algo que me gratifica y reconforta", destacó Fernández."Eso le da sentido a nuestra actividad política y a la gestión de gobierno", concluyó el jefe de Estado, tras resaltar que "todos nos comprometemos en esto y los gremios participan".Participaron también el jefe de Gabinete,; el ministro de Trabajo,, y el intendente de La Matanza,. Además, se entregaron las llaves de diez casas a familias adjudicatarias del Programa Procrear.De acuerdo con lo previsto, la semana próxima el ministro de Economía,, viajará a Washington para reunirse con la directora Gerente del FMI,, en el marco de las negociaciones por la definición de un nuevo programa de financiamiento con el organismo.