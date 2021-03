22.03.2021 / Encuestas

En Provincia, el FDT le ganaría hoy a JXC por casi 10 puntos y Alberto tiene mejor imagen que Macri, Vidal y Larreta

Tras la reaparición de Macri con su libro, un sondeo arrojó números muy preocupantes para Juntos por el Cambio en territorio bonaerense: no solo el ex presidente está 20 puntos abajo de Fernández en imagen, sino que también lo están el jefe de Gobierno porteño y la ex gobernadora. Además, si los comicios legislativos fueran hoy, ese espacio perdería fuerte contra el oficialismo.