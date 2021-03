Provincia: la luz aumenta sólo un 7% y hay proyectos con beneficios para monotributista y moratorias para empresas

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó hoy una conferencia de prensa en la que anunció una suba de las tarifas eléctricas muy por debajo de lo que habría escalado si se siguiera el plan que había dejado María Eugenia Vidal y, además, presentó el envío de proyectos de ley para impulsar beneficios para monotributistas y moratorias para empresas

"parte del plan de reactivación productiva": un régimen simplificado para monotributistas y planes para el pago de deuda de empresas y contribuyentes que se vieron afectados por la pandemia de coronavirus

En primer lugar,, pero además se adelantó una fuerte intervención estatal para garantizar las inversiones en el servicio eléctrico y brindar un buen servicio de energía.En conferencia de prensa, el subsecretario de Energía bonaerense,, detalló cómo será el plan de inversión y adelantó "un aumento del 7% en la tarifa final a partir del 1 de abril" para luego "iniciar con eso un periodo de negociación con las empresas y de empezar a definir los costos e inversiones necesarias de acá para adelante".La medida no alcanza a los clientes de Edenor y Edesur en el conurbano bonaerense, ya que atañe a las empresas cuya concesión es controlada por la provincia de Buenos Aires y las mencionadas dependen de Nación., aseguró el funcionario junto a Kicillof y advirtió que el gobierno anterior, a cargo de Vidal a nivel provincial, asumió compromisos con las empresas eléctricas que son "inaplicables".El funcionario advirtió que "la fórmula de ajuste y los niveles tarifarios" que dejó Vidal son "inviables" para la administración provincial. "Al mismo gobierno anterior le costó aumentar las tarifas porque cuando correspondía aplicar esa fórmula que ellos crearon, terminaron trasladando eso al primero de enero", aclaró el subsecretario y señaló que desde que asumió el Frente de Todos se inició "un período de revisión" y se corroboró "lo dificultoso de aplicar esas tarifas con la evolución del salario".Planteó que antes del 2016, el pago de las tarifas representaba en el salario el 0,9%, pero en 2019 llegó a representar el 8,5%.Además, expuso que los tarifazos que fueron una política de Estado del Gobierno macrista no representaron una inversión para mejorar el servicio: "Si no hay un Estado presente controlando las inversiones, todo termina en el bolsillo de las empresas y no se ve expresado en la mejora de la calidad de servicio".En el marco del contexto de crisis económica y sanitaria, el gobernador Kicillof anunció el envío a la Legislatura de tres proyectos de ley comoEn conferencia de prensa, el mandatario provincial indicó que envió tres iniciaivas y confió en que los legisladores den "una provechosa discusión y un rápida aprobación".Moratoria para empresas y contribuyentes: de sancionarse el proyecto, se pondrá un régimen de moratoria para pago de deudas de impuestos patrimoniales, inmobiliaria rural, automotor vencidas hasta 2020 de particulares y empresas. Esta medida beneficiará a 3 millones de contribuyentes y a 5 mil empresas.Detalló que "habrá una quita de intereses, quita de multas y recargos en un esquema segmentado". Y puntualizó: "La quita llega a aproximadamente al 90% en microempresas y para grandes empresas llega al 35%. Se hará una mayor quita para los que más lo necesitan por su dimesión y también por el tema de los particulares, va a ser una quita del 90% para los pequeños propietarios y baja al 10% a los grandes propietarios".Agregó que "en el caso de las empresas la quita va a ser de un 100% para los sectores mas afectados por la pandemia, son planes de 20 cuotas con interés fijo" y aclaró que "los beneficios se van a ir reduciendo en el tiempo".La moratoria también alcanza a los agentes de retención de la Provincia que "van a tener también beneficios en quita de intereses y recargos, y será segmentado según el tamaño y serán 48 cuotas con intereses fija".Monotributo: en este caso, el gobernador Kicillof anunció cambios para lograr un régimen simplificado. En primer lugar, ya no se deberá presentar una declaración jurada que era mensual y se excluye a los contribuyentes "a través del ARBA el régimen de retenciones"."Va haber un régimen simplificado para el pago los ingresos brutos de monotributo, se va definir un monto a pagar con cada categoría", explicó y aclaró que "es un convenio que ya se firmó con la AFIP y ahora se puede pagar junto al monotributo ingresos brutos".Mientras que el tercer beneficios, depende de la adhesión de los Municipios al régimen simplificado y que es que ahora "se le podrá cargar en la misma boleta, VEP, se podrá incluir el pago de la tasa seguridad e higiene. Lo que hoy son tres pagos distintos, monotributo, ingresos brutos y tasa de seguridad e higiene, se podrá pagar en una sola factura, en un solo pago".