Guzmán desnudó mentiras de Macri y lo revolcó: "Tuvimos que limpiar la resaca de la especulación financiera"

se puede decir que Martín Guzmán dejó como un mentiroso o un ignorante a Mauricio Macri y, no conforme, lo revolcó por el piso argumentativamente hablando

Sin mentir ni exagerar y, por el contrario, buscando la mayor precisión en las palabras elegidas solamente en función de los datos precisados en el discurso en cuestión,Es que el ex presidente, en varios segmentos del raid mediático que emprendió la semana pasada en virtud del lanzamiento de su libro pero, principalmente, de su vuelta a la escena pública para posicionarse como "decididor" de las listas de Juntos por el Cambio para las elecciones legislativas de este año, en las que pugna por la conducción del espacio con su ex socio, dijo que el gobierno demiente al hablar de cómo el macrismo endeudó al país y aseguró que la Argentina se está endeudado con tasas del 18% en dólares."Un ex presidente declaró que el Gobierno está tomando deuda a tasas del 18% en dólares. Encuentro oportuno aclarar que tal afirmación es falsa para evitar confusiones y aportar claridad sobre cómo estamos resolviendo uno de los grandes problemas que su administración creó", comenzó su hilo de Twitter Guzmán.Luego, el titular del Palacio de Hacienda, para poner en contexto qué hizo el Frente de Todos desde que llegó a la gestión, describió el camino económico elegido por Macri.Así, afirmó que "cuando en 2018 el mundo dejó de creer en la Argentina que Juntos por el Cambio proponía, aquel fenómeno se tornó en un problema gravísimo" por lo que "así como habían entrado, sin regulación alguna esos capitales empezaron a salir de golpe dando lugar a una crisis cambiaria y económica".Allí, llegó un contundente remate de Guzmán acerca de qué hubo que hacer con esa situación heredada de Macri:, prosiguió el ministro, para empezar a desmenuzar qué medidas financieras tomó su gestión.Guzmán se refirió, en primer lugar, a las"de pesos a USD y viceversa". Según explicó, esa medida "redundó en una transformación neta de deuda en USD a deuda en pesos por USD 5106 millones" y el resultado fue que "bajó la deuda en dólares y se fortaleció el mercado de deuda pública en pesos"., completó el ministro.Luego, tocó la cuestión de la. Respecto de eso, señaló que nada de ese aspecto "resultó en ningún endeudamiento neto del sector público"., replicó, y precisó que, por el contrario, "luego de la exitosa reestructuración de la deuda pública externa, el sector público consolidado realizó compras netas (que se entienda bien: compras, no ventas) de títulos en USD por un total nominal de USD459 millones a precios de entre 33 y 40 centavos por dólar"., sentenció el ministro.Y, para finalizar, le envió un mensaje de pedido de responsabilidad a Macri que, indefectiblemente, se traslada a JXC todo: