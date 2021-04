Apoyo de Kicillof a postergar las PASO por el coronavirus en diálogo con la oposición pero priorizando "la salud"

el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, habló hoy de la posibilidad de postergar las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias fijadas para el 8 de agosto y fue contundente en expresar su apoyo a esa iniciativa si siguen creciendo los casos en el marco de una segunda ola que ya muestra una fuerte suba

Mientras se organiza para la semana próxima un encuentro entre representantes del Frente de Todos y de Juntos por el Cambio para dialogar acerca del tema,, enfatizó el mandatario provincial tras encabezar un acto de entrega de escrituras en el municipio de Mercedes junto al ministro de Justicia,; y el intendente local,Kicillof se refirió así a la negociación abierta con la oposición, que tuvo ayer una reunión clave en la Casa Rosada de la que participaron el presidente de la Cámara de Diputados,; el jefe de la bancada de Diputados del Frente de Todos,; el presidente del bloque del PRO en la Cámara baja,y el intendente de Vicente López,, entre otros. En ese encuentro se habló de fijar indicadores como la cantidad de contagios, la mortalidad o el índice de camas de terapia intensiva para definir la postergación de las PASO."Se suspendieron las clases, hay ciudades enteras paradas, decir ‘bueno estamos en campaña electoral’ me parece una frivolidad y un riesgo, así que hay tiempos para estas cuestiones y hay que estar atentos a esto”, marcó la cancha en primer lugar Kicillof.Ante preguntas de medios locales de Mercedes, donde estuvo para entregar escrituras en el marco de las 60 mil que la Provincia planea brindar por año, el ex ministro de Economía de Cristina aclaró que su postura no se basa en lo económico."Cuando empezó esto, yo lo dije: ‘No me van a encontrar hablando a costa de la política’. Porque para eso, tal vez lo más barato es que una sola persona se siente en un edificio en la Ciudad de Buenos Aires y decida por todos nosotros, es baratísimo desde el punto de vista económico y carísimo desde el punto de vista de los resultados, así que yo no lo miro desde ahí”, afirmó.En ese sentido, Kicillof volvió a hacer hincapié en la pandemia del coronavirus: “No podemos ignorar la situación epidemiológica. Si entramos en una segunda ola y empezamos a tener que tomar medidas y recaudos más rigurosos, tenemos problemas de contagios y a eso le sigue la enfermedad y la muerte. Y una sociedad en esas condiciones, encarar un proceso electoral es algo que es complejo”.En ese sentido, el Gobernador sostuvo que se debe dar en el marco del diálogo con la oposición y que considera "muy bien que se discuta donde se tiene que discutir, que es en el Congreso Nacional"., agregó respecto de la postura que tomará el Ejecuvo bonarense, y explicó que está "la obligación de coordinar el calendario provincial con el nacional porque sería ridículo elegir concejales en un día y después los diputados nacionales."Tendríamos 4 elecciones en vez de dos, y va en sentido contrario con lo que vengo explicando”, añadió. Por último, pidió que las discusiones y consensos surjan de “tener parámetros objetivos, médicos, lógicos, que todo el mundo entienda y nadie se haga el vivo con esto, si me conviene o no me conviene, y pensemos en la salud de la gente”.