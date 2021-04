Wado le respondió a la oposición y avisó que la semana próxima va al Congreso a discutir la fecha de las PASO

Eduardo "Wado" de Pedro, el ministro de Alberto Fernández que tiene la llave política del Gabinete, le respondió a medios y oposición acerca de qué pasó en Casa Rosada y cuál es la propuesta que muchos tergiversaron

Como en toda reunión política, conversamos. Sobre la pandemia, sobre su impacto en la economía, en el calendario electoral, y sobre muchos temas más. ¿Está mal que el gobierno y la oposición dialoguemos sobre un tema tan importante como una elección en el marco de una pandemia? pic.twitter.com/oLzXGmv7mr — Wado de Pedro 🇦🇷 (@wadodecorrido) March 31, 2021

Después de la ola -casi más alta que la segunda del coronavirus- que se levantó en Juntos por el Cambio entre los halcones que criticaron a las palomas por una foto de un encuentro formal con el Gobierno nacional y el inicio de diálogo político acerca de las fechas de las elecciones ante el público aumento de infectados en todo el país,, se preguntó el titular de la cartera del Interio a través de un hilo de tuits, que concluyó con el adelanto de que concurrirá al Congreso la semana que viene -sería el martes o el miércoles- para escuchar la posición de todos los bloques respecto al posible cambio de fecha de las elecciones 2021.En primer lugar, Wado explicó que el encuentro fue para poner en marcha un voluminoso fondo de $ 5 mil millones a repartirse de manera igualitaria entre todos los distritos para obras de infraestructura en la provincia de Buenos Aires., contó el funcionario, en mención al evento del que participaron el gobernador de la Provincia, Axel Kicillof, el presidente de Diputados,; el jefe del frente de Todos en la Cámara baja,; el jefe del bloque PRO en Diputados,, e intendentes bonaerenses, entre los que se encontraban(Vicente López) y(Quilmes).En ese punto, pinchó a aquellos que piden diálogo político, saltar la grieta y todas las frases comunes que se le ocurra a cualquier argentino, pero luego por intereses propios se esconden detrás de la institucionalidad y algún que otro adjetivo (des)calificativo. "Como en toda reunión política, conversamos. Sobre la pandemia, sobre su impacto en la economía, en el calendario electoral, y sobre muchos temas más", comenzó.En ese punto, Wado se preguntódialoguen. Así desnudó que en el contexto de los casos de coronavirus parece un poco obvio que es necesario el diálogo y consenso diario entre las fuerzas políticas en todas las determinaciones que involucren analizar medidas.Es que en pleno invierno, en medio de una suba incesante de casos, y cuando todavía no estará la mayoría de la población vacunada, es más necesario que entendible que surja la idea de estirar el proceso electoral de las primarias un mes, al 12 de septiembre, y hacer consecuentemente lo mismo con las generales, que pasarían del 24 de octubre al 28 de noviembre.Tampoco, según versiones que los propios medios antiperonistas venían publicando, era una novedad que se conversara el tema, dado que dos de los presentes en la reunión, Massa y Máximo, ya venían manteniendo conversaciones en el Congreso en el mismo sentido con Ritondo y también con el jefe del interbloque de JxC, el radical halcónPero llegó la foto del encuentro a las webs de los diarios que más le preocupa a JXC con todos los participantes formados en el Patio de las Palmeras y títulos que daba por cerrado un acuerdo. "Los operaron", decían sobre el papel de Ritondo y el primo Macri, mientras que otros utilizaban términos más relacionados a la presunta inocencia o falta de temperatura de aquellos.En el famoso encuentro participó una radical, la intendenta de General Arenales,quien dio fe ante sus correligionarios que el tema había surgido de manera casual. Se quejaron igual el presidente de la UCR, Alfredo Cornejo, quien descartó de plano cualquier acuerdo, y se sumaron el de la Coalición Cívica,, y la del PRO,, que hasta se animó a pronunciar la palabra "trampa".Así las cosas, los dirigentes de JXC quedaron en convocar para el martes a las 18 a una reunión presencial de la conducción nacional y allí decidir su posición sobre este tema. Antes de eso, Wado de Pedro había arreglado con Massa ir al Congreso el mismo martes, pero ahora se esperará a la evolución de ese encuentro y, o bien será en esa jornada pero más tarde o se dejará para el miércoles."Lo tienen que resolver los diputados y los senadores. Sólo pido que tengamos muy en cuenta la evolución de la pandemia, no sabemos muy bien cómo vamos a estar. Tenemos que ver la manera de minimizar los daños de la segunda ola. La verdad que vayamos a votar dos veces es exponer a la gente innecesariamente", sostuvo el presidente Alberto Fernández en una entrevista en C5N.La idea de suspender las PASO o realizarla junto a las generales no tiene posibilidad alguna de ser avalada por Juntos por el Cambio, más allá de que eventualmente en un mes los casos sean tantos que ni el más radicalizado ciudadano niegue la necesidad de evitar ir a votar dos veces. Ya ni los gobernadores radicales Gerardo Morales y Gustavo Valdés, que en su momento estaban a favor, se animan a hablar de suspensión. Es que en la oposición tienen las primarias como una herramienta fundamental para resolver sus diferencias en varios distritos, que son muchas y -valga la redundancia- en muchos distritos.