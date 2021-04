Borinsky en Olivos: piden apartamientos y nulidades en causas sensibles como pacto con Irán y espionaje ilegal

Las repercusiones sobre las visitas de jueces y fiscales alen la Quinta de Olivos y en Casa Rosada sumaron este lunes una catarata de pedidos de anulaciones y apartamientos en las causas por el pacto con Irán y espionaje ilegal, en principio.Elpidió la nulidad de las decisiones que resolvió la Cámara Federal de Casación en la investigaciones por el accionar de labajo la conducción dey que permitió entre otros puntos, el traslado del expendiente desde los tribunales de Lomas de Zamora hacia Comodoro Py, a partir de la firma de, uno de los señalados en participar en las cumbres con el líder del PRO.En la misma línea,, presidente de la institución porteña, incluyó en la convocatoria al magistradopara que también se aparte "voluntariamente" de llevar adelante cualquier actuación para que “no decidan cuestiones que pueden afectar el desarrollo de este proceso, al menos, en cuanto a la imagen del Poder Judicial de la Nación y la autoridad moral de sus resoluciones”."El tema no es menor en estas actuaciones, pues, aunque no se encuentra imputado formalmente el nombrado, pero sí algunos sospechados y procesados son muy allegados al ex mandatario y su entorno personal más cercano”, remarcó.En tanto, el abogado de la vicepresidenta, Carlos Beraldi, anticipó que solicitará la nulidad de juicio oral del"Las visitas muestra la grave situación en la que estuvo el Poder Judicial durante casi cinco años", alertó el letrado, quien además insistió en "la necesidad de avanzar en procesos de juicio político contra cada uno" de los funcionarios judiciales apuntados."Cuando un juez no es imparcial las decisiones que tomó en las causas son inválidas", concluyó Beraldi.El Consejo de la Magistratura ya tiene en su poder el primer pedido de juicio político contra Borinsky , que además mañana tendrá su primer cara a cara con sus colegas camaristas.Desde el Gobierno se sumaron a las críticas. Fue el propio ministro de Justicia,, quien sostuvo que "no cabe duda de que el propio Macri estaba al tanto de la mesa judicial".“No creo que por culpa de cinco jueces y seis fiscales podamos meter a todos en la misma bolsa. Generalizar y ensuciar a todo el Poder Judicial por un puñado de jueces y fiscales que se prestaron a la manipulación que hizo Mauricio Macri y su gobierno de la justicia sería un error grave”, enfatizó el flamante integrante del gabinete nacional.