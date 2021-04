Finocchiaro advirtió que el Gobierno agotó su ancho de espadas en alusión a una supuesta Fase 1 por la segunda ola

Juntos por el Cambio sigue en una línea crítica contra el gobierno nacional. Previo a los anuncios del presidente Alberto Fernández en relación a las medidas restrictivas que tienen como fin reducir la circulación a los efectos de evitar la propagación del coronavirus, el ex ministro de Educación Alejandro Finocchiaro apuntó - en diálogo con Política Argentina - contra la gestión del Frente de Todos al sostener que “el Gobierno tiró el ancho de espadas en la primera mano”, en una clara alusión al supuesto desmanejo de la cuarentena.

Las palabras de Finocchiaro se dieron en el marco posterior al comunicado de Juntos por el Cambio en donde dirigentes como Mauricio Macri, María Eugenia Vidal, Horacio Rodríguez Larreta, Mario Negri, Martín Lousteau y Alfredo Cornejo, entre otros, cuestionaron las posibles medidas que hasta ese momento no se conocían en profundidad porque iban “en contra de la libertad”

, sostuvo el ex funcionario cambiemita al tiempo que agregó queSegún el dirigente, esa "situación que no permite volver hoy a una cuarentena de este tipo”. Para Finocchiaro, sería "contraproducente volver a una Fase 1, ya que rompe con toda la estructura social, económica y educativa del país”. Sin embargo, desde Nación remarcaron que en ningún momento se habló sobre dicha fase. De hecho, hasta el propio ministro de Economía,, había advertido que dicha etapa no era posible.De todas formas, Finocchiaro siguió con sus críticas y echó mano a una metáfora de naipes., señaló.También remarcó la necesidad de continuar con la presencialidad en las escuelas, algo que el Gobierno no puso en duda hasta el momento. “Lo del año pasado fue una verdadera tragedia educativa”, insistió.Respecto de las políticas implementadas para los sectores medios y vulnerables, como las, remarcó en queConsultado sobre la figura de Macri y su posición en dicha iniciativa, Finocchiaro insistió:, dijo el ex ministro en un intento por relativizar las internas que vive hoy la coalición opositora.