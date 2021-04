La segunda ola de coronavirus acecha al país y especialmente al AMBA. Los casos empezaron a crecer exponencialmente y rondan los 30.000 contagios diarios. “La segunda ola es algo que lamentablemente sabíamos que iba a pasar. Estamos todos cansados y hartos de esta pandemia, pero la realidad es que la experiencia en todos lados demuestra que para salir más rápido de esto la única forma es extremar los cuidados”, señaló Vilar en declaraciones a Política Argentina

¿Qué pasa @horaciorlarreta?

En vez de perder tiempo en operaciones judiciales pónganse a gestionar y vacunen a las personas mayores. Esto es criminal. https://t.co/b6lTk2XdYt — Daniela Vilar (@danyvilar) April 22, 2021

A su entender,“Tenemos un Gobierno que desde el primer momento priorizó cuidar la vida de los argentinos y argentinas, se ocupó de acompañar a los y las más vulnerables, a las PyMes, y también de conseguir vacunas. Un esfuerzo enorme del Estado para contener este momento tan duro”, enfatizó.En medio de la crisis sanitaria, crecen las tensiones con el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. El alcalde PRO decidió no acatar el DNU que indicaba la suspensión de clases presencial por dos semanas para contener la ola de contagios.cuestionó la diputada lomense.Vilar remarcó:A los cruces por la apertura de escuelas, se sumó la denuncia depor problemas en los vacunatorios de PAMI de la CABA. “En la Ciudad de Buenos Aires tenemos las heladeras llenas de vacunas contra el COVID; pero los puntos de vacunación, vacíos”, sentenció la titular de PAMI en sus redes sociales, en un hilo de tweets que explicaba que desde la Ciudad se estuvieron dando turnos a personas fallecidas, que no se habían anotado para vacunarse o que ya estaban vacunadas.manifestó Daniela Vilar en referencia a la respuesta que dio el Ministro de Salud porteño cuando le preguntaron por el escándalo y reiterar su respaldo a la titular del PAMI.“Mienten y hablan de una supuesta nómina de afiliados desactualizada que pasó PAMI. El argumento no tiene sentido porque la vacunación es voluntaria, se vacuna a la gente que se anota. Para tapar el desastre están confundiendo a la gente que va a pensar que no tiene que anotarse.”, concluyó.