"No existió el Estado": Alberto y Kicillof destrozaron a Macri, Larreta y Vidal por la educación, la vivienda y la salud

El presidente Alberto Fernández y el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezaron un acto para la entrega de viviendas en Avellaneda que estaban casi terminadas a finales de 2015 pero que fueron abandonadas por las administraciones de Juntos por el Cambio y desde allí criticaron duramente a Mauricio Macri, Horacio Rodríguez Larreta y María Eugenia Vidal por vaciar al Estado y su presencia en materia educativa, sanitaria, habitacional y de infraestructura entre 2016 y 2019

"En cuatro años de neoliberalismo, no existió el Estado"

El mandatario afirmó que durante los cuatro años del gobierno de Macri en la gestión nacional se perdió "la posibilidad de darle a cada chico una notebook para que tengan conectividad en su casa", en referencia al freno que Cambiemos impuso al programa Conectar Igualdad, revitalizado a partir de 2020.Además, y en medio de la discusión entre el Gobierno nacional y el porteño por la suspensión temporal de las clases presenciales, el jefe de Estado enfatizó que "ellos cerraron escuelas" y sostuvieron que "los pobres no van a la universidad"., insistió el mandatario al encabezar el acto de entrega de viviendas en Avellaneda.En ese punto, Fernández recordó una desafortunada frase de Vidal que le valió críticas unánimes de la comunidad educativa:En un emotivo discurso, Alberto apuntó sin nombrarlo contra Rodríguez Larreta y Vidal, quienes, por la discusión sobre las clases presenciales, buscaron construir una imagen según la cual JXC prioriza la educación. "Ellos cerraron escuelas, no las abrieron. Tenemos cuatro universidades para poner en marcha en el gran Buenos Aires: la universidad del litoral, la de Ezeiza, en la zona de Cañuelas y del Delta", dijo., enfatizó.También criticó al macrismo por no haber entregado las viviendas cuando podían hacerlo. "Estas casas estaban para entregar en 2015 y no puedo creer cómo no se terminaron cuando tanta gente la necesita. La única respuesta que encuentro es el odio. Que alguien odie tanto para que diga prefiero que las casas estén vacías a que recuerden quien las hizo", afirmó.Fernández recordó que hace 18 añosganaba las elecciones presidenciales al quedar en segundo lugar detrás de Carlos Menem que renunciaría a la segundo vuelta por no tener los votos suficientes. "Un dirigente de la primera sección me preguntó cuándo lo van a conocer a Kisinger. No sabían pronunciar ni el nombre. La Argentina necesitaba un tiempo distinto y nada mejor para representarlo que Néstor", manifestó.Antes, a la hora de pronunciar su discurso, el gobernador Kicillof contrapuso la "presencia del Estado" en la implementación de las políticas sociales que se llevan adelante desde el Gobierno nacional con la situación vivida durante los cuatro años de la gestión anterior., dijo el mandatario al acompañar al presidente Alberto Fernández en un acto de entrega de viviendas en el partido de Avellaneda.Y planteó: "Se ve cuando hay un Estado presente y en las épocas cuando éste desaparece y no está, algo que vivimos en cada rincón de esta provincia durante los cuatro años anteriores".Kicillof formuló esas declaraciones al participar junto al Presidente del acto de entrega de 48 nuevas viviendas en el barrio Saladita de la ciudad bonaerense de Avellaneda.Así, recordó que durante los gobiernos nacional de Macri y el provincial de Vidal "no hubo política sanitaria, educativa, ni productiva", ni tampoco de "acceso a la justicia, no hubo trabajo en turismo, se iniciaron pero se pararon las obras públicas".El Gobernador remarcó que, en cambio, "esta época de pandemia en la que nos toca vivir nos encuentra con un Estado nacional que siempre, en cada momento, atiende el teléfono y da respuestas"."Estado presente, Gobierno protector y pueblo solidario fueron las tres recetas con las que enfrentamos esta pandemia", analizó el Gobernador.En ese contexto, planteó que durante la gestión de Juntos por el Cambio "las viviendas fueron abandonadas y desfinanciadas porque a nuestro pueblo se le prometió algo que no se le dio".En ese sentido, afirmó que "durante los cuatro años de neoliberalismo, se llevaron adelante 2 mil viviendas por año" y dijo que su administración, "con pandemia" hizo en 2020 "más viviendas que el gobierno anterior"."Este año tenemos en marcha 4 mil y pensamos agregar 6 mil más", adelantó y señaló que el déficit habitacional se resuelve con un "Estado presente y al servicio de su pueblo".Asimismo puso de relieve distintas políticas sociales que implementó el Gobierno central en el marco de la pandemia de coronavirus, como la puesta en marcha de nuevas unidades hospitalarias con más camas de terapia intensiva, la implementación del IFE y el ATP, las obras públicas, y el plan de vacunación."Para eso se necesita coraje, valentía y decisión política. Un Gobierno peronista que lleva adelante lo que hay que hacer a pesar de ruido, los ataques y el bullicio es lo que honra a nuestras más grandes tradiciones", continuó Kicillof y concluyó: "Hoy, en un día en que estamos celebrando el triunfo de Néstor, no puedo dejar de decir que así lo estamos honrando".