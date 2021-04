"¿Empieza el show de 21 en 21?": Patricia Bullrich ya se expresó en contra de todas las nuevas medidas

Pese a que la mayor parte de las medidas se mantienen igual que como estaban vigentes y que las limitaciones a la circulación para combatir la circulación del virus, los contagios y las muertes fueron consensuadas entre Alberto Fernández y los gobernadores y Horacio Rodríguez Larreta, la titular del PRO, Patricia Bullrich, no sorprendió y sólo minutos después del mensaje del Presidente salió a criticar todas las medidas presentadas

El 15 de Abril el Presidente cerró las escuelas por 15 días. Todos sabíamos que no iba a cumplir y no cumplió. Ahora pide 21 días más. ¿Empieza el show de 21 en 21? — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) April 30, 2021

Queremos claridad entre tanta oscuridad: nosotros estaremos al lado de cada Argentino que se siente abandonado. — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) April 30, 2021

1) No tenemos plan de vacunación, así que enciérrense de nuevo



2) Denme todo el poder con la excusa de la pandemia y se quedarán sin elecciones



Fin del mensaje. — Fernando A. Iglesias (@FerIglesias) April 30, 2021 Nadie pidió disculpas por el daño que le hizo a nuestros hijos estar todo un año sin clases. Los infectologos, los gobiernos. Los que decidieron y los que aceptaron. Un año sin ver a sus maestros, a sus amigos. Preocupados x si se caía el zoom, aquellos que podían acceder. — Paula Oliveto (@pau_oliveto) April 30, 2021

"El 15 de Abril el Presidente cerró las escuelas por 15 días. Todos sabíamos que no iba a cumplir y no cumplió. Ahora pide 21 días más. ¿Empieza el show de 21 en 21?", inició su hilo la ex ministra de Seguridad de Mauricio Macri, pese a que actualmente las clases presenciales están funcionando en la mayoría del país, pero no en parte del AMBA, ya que Axel Kicillof respetó la determinación pero Larreta la judicializó.No obstante, mientras esa discusión sigue vigente a la espera de la decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Fernández llegó a un consenso con el jefe de Gobierno porteño y el resto de los gobernadores para las restricciones horarias a la circulación, comercios y algunas otras actividades recreativas y deportivas.Pese a eso, a Bullrich tampoco le gustaron esos anuncios que Larreta acordó con el Gobierno nacional., tuiteó "Pato"."Ya se lo dijimos. Hacer lo mismo dará los mismos resultados: pérdida de empleo, pobreza, tragedia educativa. Y todo esto, sin horizonte de vacunación. Otro año a la deriva", insistió, aunque el número de dosis recibidas y administradas coloca a la Argentina entre los 50 países mejor posicionados.Para concluir, lanzó un mensaje de tono místico:Se sumaron dirigentes duros, como el agresivo diputado Fernando Iglesias y su par de la Coalición Cívica Paula Olivetto. Entre otros mensajes con poca pericia y sólo ironía de poco vuelo, el ex profesor de voley tuiteó: Resumen del mensaje: 1) No tenemos plan de vacunación, así que enciérrense de nuevo; 2) Denme todo el poder con la excusa de la pandemia y se quedarán sin elecciones. Fin del mensaje".Olivetto, por su parte, retuiteó un mensaje de un periodista de Clarín que habla de "superpoderes" en referencia al proyecto de ley que faculta al Presidente y "los gobernadores a tomar medidas de cuidado durante esta situación excepcional". Es decir, la frase niega la interpretación. También culpó a "los gobiernos" y "los infectólogos" y metió presión a la Corte por las clases presenciales. "Ya no tiene margen para hacerse la distraída", dijo.