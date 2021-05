Cristina sobre el fallo de la Corte a favor de Larreta: "Los golpes contra las instituciones democráticas ya no son como antaño"

La vicepresidenta Cristina Kirchner arremetió fuerte a través de un contundente hilo de seis tuits contra la Corte Suprema de Justicia por fallar en contra del Gobierno nacional y a favor de Horacio Rodríguez Larreta en relación a la suspensión temporal de las clases presenciales en el marco de la segunda ola de contagios de coronavirus

Te van a poder aumentar el cable, internet y el celular, cuanto, como y cuando se les dé la gana. Como verás, el Poder Judicial es también tu problema. — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) May 4, 2021

Y concluyó: "Sinceramente, está muy claro que los golpes contra las instituciones democráticas elegidas por el voto popular, ya no son como antaño"

El Gobierno nacional había dispuesto por DNU la suspensión de las clases presenciales en la zona del AMBA por la suba de contagios de coronavirus. Larreta fue a la Corte para pedir la inconstitucionalidad del decreto de Alberto Fernández y sostener a los estudiantes de todos los niveles en las aulas presenciales, aumentando así la circulación en las calles. Finalmente, el máximo tribunal hizo lugar al planteo de la gestión porteña PRO., inició su publicación la vicepresidenta, y enfatizó que "créase o no" en esa resolución "se hacía lugar a una acción de… ¡Habeas Corpus contra el Congreso de la Nación, intimándolo para que en 15 días sancione leyes!".La ex mandataria señaló que con esa decisión judicial se "ignoró no sólo la división de poderes, sino peor aún: ignorando lo que es un Habeas Corpus"., reflexionó CFK.En es punto, señaló:"Ante este escenario, digo yo… para poder gobernar ¿No será mejor presentarse a concursar por un cargo de Juez al Consejo de la Magistratura o que un Presidente te proponga para Ministro de la Corte?", se preguntó la ex jefa de Estado.