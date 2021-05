"Esto no da para más": una por una, cuáles son las restricciones que se analiza aplicar a partir del sábado

“Esto no da para más"

El encuentro se dio en un clima "tenso", supo este medio: Cafiero les marcó "que no hay más tiempo para dilatar medidas restrictivas". Encontró respaldo de los participantes bonaerenses, que horas antes aclararon que no buscan un regreso a "Fase 1" pero sí continuar con las restricciones e intensificar controles, mientras que los representantes porteños aun siguen mostrando algunas diferencias sobre esa mirada

. Así de simple y contundente fue la frase que lanzó el jefe de Gabinete de la Nación,, a sus pares bonaerense y porteño,, y a los ministros de Salud,, al arrancar la reunión en la que estuvo acompañado por Carla Vizzotti.Sin matices, todos coincidieron en la gravedad de la situación y acordaron analizar números y opciones entre las próximas 24 y 48 horas, según pudo saber, para impulsar nuevas propuestas que sin dudas tendrán mayores restricciones.A días del vencimiento del DNU que fija las restricciones vigentes y separa al país en diferentes estadíos de gravedad epidemiológica según parámetros objetivos y cuando, a la vez, en el Congreso se discute el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo para normar esos criterios por ley, el Gobierno inició hoy una ronda de reuniones con representantes de la provincia de Buenos Aires y de la Ciudad Autónoma -a las que se sumarán en las próximas horas otras con gobernadores y epidemiólogos- para definir los alcances de la norma que regirá a partir del próximo sábado, en un día que tuvo una escalada de casos positivos y fallecimientos.Cafiero y la ministra de Salud Vizzotti intercambiaron impresiones sobre la situación epidemiológica con Bianco y Gollan por PBA, y Miguel y Quirós por CABA. Según los voceros, todos coincidieron en que la situación "es grave", pero el ministro coordinador nacional resumió que el estado actual "no da para más".La postura de la Casa Rosada es, por estas horas, meter presión para que sean directamente las jurisdicciones las que tomen más medidas de control y de restricción a la circulación, un planteo que ya vienen adelantando gobernadores de diversas provincias. Es que, la última vez, distritos como Santa Fe y Ciudad se negaron, por ejemplo, a suspender las clases presenciales y los números de casos arrojaron peores resultados que otras provincias que sí lo hicieron. En el caso de la jurisdicción de Omar Perotti, hoy tuvo que parar la presencialidad.La provincia, gobernada por Axel Kicillof, sí aplicó la suspensión de clases presenciales en el conurbano y consiguió un descenso de casos más marcado que el de la Ciudad pero, en los últimos días, constató una ralentización de esa baja y un aumento de los contagios en el Interior provincial.En tanto, Nación insiste, y así seguirá si se renovara el DNU igual o con más restricciones, en que los distritos en estado de alarma deben suspender las clases presenciales. Por supuesto, esto incluye a la Ciudad de Buenos Aires, que podrían avanzar en parar los secundarios pero pretende seguir con los más chicos, de primaria, en las aulas físicas.Mientras tanto, y aunque se esperan más reuniones para las próximas horas, la idea es renovar el DNU 287, cuya vigencia concluye este viernes 21 de mayo, con los parámetros epidemiológicos que están incluidos en el proyecto de ley que ya está en debate en el Congreso. Esa sola renovación haría que muchas provincias del país pasen a estar en la categoría sanitaria de "alarma epidemiológica", situación que amerita fuertes medidas de restricción, entre ellas, por caso, la limitación de las clases presenciales.Sin embargo, se esperará a saber cómo evolucionarán los números y curvas este miércoles y jueves, se celebrarán los encuentros entre el presidente Alberto Fernández y el resto de los gobernadores y los especialistas, y allí se tomará una determinación final, para la que, de todos modos, ya se estudia cuáles podrían ser las restricciones adicionales a tomar en caso de ser necesario.➤ CirculaciónEl Gobierno nacional estudia la posibilidad de extender el horario de restricción que actualmente rige desde las 20 a las 6. Una de las opciones implicaría comenzar con la medida a partir de las 19 hasta las 6. Al igual que ahora, esto se aplicaría para zonas de alerta viral, mientras que para aquellas que están en alto riesgo continuaría desde las 00 a las 06.➤ EducaciónEs uno de los temas más complejos de tratar, pero el Estado nacional prevé continuar con la prohibición de clases presenciales en los distritos de alerta epidemiológica como el Área Metropolitana de Buenos Aires. Si bien Provincia acató esta medida, desde Ciudad presentaron una queja ante la Corte, la cual respondió a favor del distrito porteño. Sin embargo, debido a la suba de los casos, el gobierno de Larreta evalúa implementar la modalidad virtual para secundarios. “Estaremos muy atentos estos días. Si la tendencia al ascenso continua, creemos que tenemos que dialogar sobre otras medidas para evitar que continúen ascendiendo. Si los casos no bajan en las próximas 72 horas, entonces acompañaremos las medidas de la Nación”, manifestó Quirós.➤ GastronomíaNación continuaría con la misma restricción para el AMBA, aunque está en discusión si deberán también reducir el horario de apertura debido a la ampliación de la restricción nocturna. Para las zonas de alto riesgo, el cierre seguiría siendo a partir de las 23.➤ ComerciosEn el caso de la actividad comercial no esencial dentro de la zona de alerta epidemiológica como es el AMBA, la obligatoriedad de cierre se mantendría en el horario de 19 a 6.➤ Reuniones socialesEn el AMBA continuaría la prohibición de actividades y reuniones sociales en domicilios particulares, a excepción de aquellos que deban visitar a personas que requieren cuidados especiales. Sin embargo, podría haber límites para el caso de los encuentros al aire libre, en los cuales actualmente se permiten hasta 10 personas.En las zonas de menor riesgo, la posibilidad de realizar encuentros de hasta 10 personas en domicilios particulares continuaría permitida.➤ Transporte públicoNo habría cambios por lo cual los transportes públicos continuarán siendo de uso exclusivo para personas esenciales. Para evitar que los trenes, colectivos y subtes sean usados por quienes no realizan actividades esenciales, el Gobierno reforzará con las provincias la necesidad de ampliar los controles. Asimismo, implementarían una depuración del padrón de registrados como esenciales.➤ Cierre de fronterasEl Estado nacional incluirá en el DNU la prórroga del cierre de fronteras que actualmente rige hasta el 21 de mayo.➤ Viajes grupalesAl igual que en los últimos dos decretos, se volverá a incluir la prohibición de viajes grupales, tanto de egresados y egresadas como de jubilados y jubiladas, competencias deportivas no oficiales, de educación, de viajes turísticos en grupo, tanto para recreación como sociales.➤ Personas de riesgoLos mayores de 60 y aquellas personas que presenten enfermedades de riesgo seguirán exceptuados de concurrir al trabajo. Asimismo, aquellos que sean dispensados “recibirán una compensación no remunerativa equivalente a su remuneración habitual, neta de aportes y contribuciones al Sistema de Seguridad Social. Los trabajadores y las trabajadoras, así como los empleadores y las empleadoras deberán continuar efectuando sobre la remuneración imponible habitual los aportes personales y las contribuciones patronales correspondientes a la Obra Social y al Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados”.➤ DeportesContinuará prohibida la actividad deportiva en lugares cerrados, lo cual incluye tanto a gimnasios, fútbol amateur en canchas techadas, etcétera. Dentro de la discusión está la posibilidad de limitar la cantidad de personas por que pueden ejercitarse al aire libre a nivel grupal.➤ Actividades sociales, culturales y religiosasSeguirán prohibidas aquellas que se realizan en zonas de alto riesgo. Esto incluye casinos, bingos, boliches y salones de fiestas. Además también todo tipo de eventos culturales, sociales, recreativos y religiosos “en lugares cerrados que impliquen concurrencia de personas” y la actividad en cines, teatros, clubes, gimnasios, centros culturales y otros establecimientos afines, a excepción de los que funcionan al aire libre.