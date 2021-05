Última cumbre e inminente anuncio: Alberto está reunido con Kicillof y Larreta por las nuevas restricciones

el presidente Alberto Fernández tiene hoy a partir de las 11 una última ronda de reuniones para terminar de definir cómo seguirán las restricciones a partir de la medianoche del viernes: realiza una videoconferencia desde la residencia de Olivos con 11 mandatarios provinciales, incluidos los titulares del trascendente AMBA, Axel Kicillof y Horacio Rodríguez Larreta

Tras los encuentros de ayer con expertos y científicos asesores del Gobierno en materia de la pandemia y con los gobernadores del norte y centro,La idea oficial del encuentro es analizar la situación epidemiológica en el marco de las medidas a tomar ante el aumento de casos de la pandemia de Covid-19. Sin embargo, yaEl panorama, hasta ahora es éste: en CABA, las versiones indican que Horacio Rodríguez Larreta propone un cierre tipo fase 1 durante los fines de semana, tal vez solo el próximo o algunos más; mientras que en PBA advierten que ellos habían adelantado qué pasaría con la situación epidemiológica y que acatarán lo que disponga el Presidente acerca de los fines de semana y se lo adaptará al sistema de fases vigente, pese a que notas periodísticas hablan de pedido de cierre de comercios no esenciales.En provincias del interior, en tanto, en varios casos, como Corrientes y Santa Fe, entre otras, debieron retroceder y avanzar en restricciones que resistían, como la suspensión de clases presenciales.Por videoconferencia estarán conectados los gobernadores Kicillof (Buenos Aires) y el jefe de gobierno porteño, Rodríguez Larreta (Ciudad de Buenos Aires); además de Mariano Arcioni (Chubut); Sergio Ziliotto (La Pampa); Rodolfo Suárez (Mendoza); Omar Gutiérrez (Neuquén); Arabela Carreras (Río Negro); Sergio Uñac (San Juan); Alberto Rodriguez Saá (San Luis); Alicia Kirchner (Santa Cruz); Gustavo Melella (Tierra Del Fuego); y el vicegobernador de Córdoba, Manuel Calvo.Ayer por la tarde el Presidente mantuvo una reunión similar con los restantes 12 gobernadores para poder elaborar un diagnóstico epidemiológico y del sistema sanitario en todo el país, luego de participar del encuentro que habitualmente encabeza Santiago Cafiero con epidemiólogos pero que en este caso contó con el jefe de Estado.El comité de expertos le había transmitido a Alberto que no hay margen para seguir especulando. Con el invierno por delante, casi cuarenta mil casos diarios y más de tres mil muertos en una semana, se debe "tomar más medidas y más estrictas" y controlar en serio que se cumplan.El Presidente le transmitió esa preocupación a los 12 gobernadores del norte, con los que habló a continuación. Al parecer, hubo consenso en la necesidad de aumentar las restricciones para disminuir la circulación. De hecho, algunas provincias ya lo hicieron. Muchas, como Santa Fe, fueron las que habían decidido no acatar cuando la cuestión era de prevención, pero ahora lo hacen cuando no queda otra.Según supo este medio ayer en off y también publicaron canales oficiales, si no se logra hoy el consenso total con gobernadores y Larreta, el presidente Fernández tomará decisiones adicionales de todos modos aunque no será un "regreso a fase 1", como el propio mandatario volvió a aclarar esta mañana en declaraciones periodísticas.Las reuniones de Fernández con los gobernadores, así, se dan en una situación en que el Presidente critica ciertos vericuetos de aquellos para no entrar en situación de "alarma" epidemiológica y, así, tener que profundizar restricciones. Por eso, si no consigue verdadero apoyo y consenso, versiones indican que Fernández y su Gabinete firmarán un DNU que establecerá que la Razón y la incidencia serán indicadores que actuarán por separado al momento de establecer si determinada jurisdicción está en “alto riesgo epidemiológico sanitario”.Si bien aún no hay precisiones, lo más probable es que Alberto hable esta noche o mañana para anunciar oficialmente cómo sigue las restricciones a través de un nuevo DNU, a la espera de la aprobación, posiblemente la semana próxima, de la ley de Emergencia Covid para fijar los parámetros para nuevas medidas en el futuro. La duda, además, es si lo que se decida y empezará a regir a partir de mañana a la medianoche será por dos o tres semanas.