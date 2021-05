Medios públicos M: investigan a Lombardi por contrataciones millonarias, gastos superfluos e irregularidades

la Oficina Anticorrupción (OA) cuenta con una auditoría interna de Radio y Televisión Argentina (RTA) de lo ocurrido durante la gestión macrista de ese organismo de la que surgen gastos millonarios y posibles contrataciones irregulares entre 2016 y 2019 llevadas adelante por el ex funcionario, que actualmente además es uno de los referentes principales de los "halcones" de Juntos por el Cambio, ladero y alfil mediático de Mauricio Macri

Para la empresa Mainasal SRL, en primer lugar, el relevamiento comprobó que en cuatro meses de 2019 -entre junio y octubre- "se propuso la firma de siete contratos diferentes por un monto global de 35.382.348 pesos de entonces" con el objeto de producir eventos del ciclo "Argentina baila"

Más allá de que el principal recuerdo que dejó en su ultimo paso por el Estado (el anterior tampoco dejó mucho agrado, cuando trabajó para La Alianza) fue perseguir y despedir masivamente trabajadores de prensa de los medios públicos, parece ser que en los próximos días Hernán Lombardi va a sumar hechos de corrupción a su listado de memorias:Según el trabajo que recibió la OA sobre lo ocurrido en RTA en tiempos de Lombardi, no sólo huboen la administración de los recursos de quien encabezó el manejo de los medios públicos durante la gestión de Cambiemos.Ante esa situación, las actuales autoridades del sistema de medios públicos analizan la presentación de una denuncia penal contra Lombardi, tal como consignó la agencia Télam.La auditoría enumera irregularidades que consistieron, entre otras, en la tercerización de producciones con, por la empresa Mainasal SRL. El relevamiento, en primer lugar, fue consignado por el diario Tiempo Argentino. También se indaga en posibles vínculos entre las productoras que realizaron trabajos para la TV Pública con ex funcionarios del macrismo.Además, consigna la utilización de mecanismos para evitar los controles internos, sobre todo entre junio y octubre de 2019, cuando no sólo era el último año de mandato presidencial de Macri sino que en parte de ese período ya había sido derrotado por paliza en las elecciones PASO, y advierte que "las irregularidades se desarrollaron en un marco de secretismo extremo".Desde la OA confirmaron que la auditoría se encuentra en estudio y precisaron que la documentación ingresó a ese organismo descentralizado en las últimas dos semanas. Hace unos meses, desde los medios afines al macrismo se inició una embestida contra la actual gestión de los medios públicos, encabezada por Rosario Lufrano.Llamativamente, esos eventos se realizaban anteriormente como una producción propia de RTA Sociedad del Estado, pero luego, a partir de una decisión de la gestion Lombardi "sin justificación alguna", pasaron a ser una coproducción.La auditoría interna de RTA, que este domingo fue consignada por el diario Tiempo Argentino en su edición impresa, puso además el foco sobre dos programas que se emitieron en la TV Pública, que estaban basados en entrevistas y que fueron producidos por Mainasal SRL -"Lectores" y "Noches de Blanc"- a pesar de que no presentaban "peculiaridades que generen la necesidad de delegar su producción en terceros".Por todas esas decisiones, como también por los pagos que recibió Mainasal SRL con el argumento de haber producido otros eventos transmitidos desde la TV Pública como la Ceremonia de Apertura de los Juegos Bonaerenses 2019 o el Festival Vivo Luján 2019, la Oficina Anticorrupción está investigando a la productora y sus potenciales vínculos con exfuncionarios del gobierno anterior.Mientras, Mainasal SRL, que en la AFIP declaró como actividad principal la producción de espectáculos teatrales y musicales, está reclamando el pago de dos contratos por 12.646.090 pesos que la actual administración de RTA resolvió no firmar ni tampoco abonar ante "el cúmulo de irregularidades detectadas"., agrega el informe en las conclusiones del apartado 2.Otros hechos que aparecen mencionados en el relevamiento interno de RTA dan cuenta del pago deAdemá se detallaque esos pagos -que totalizansegún los valores de 2019 más los intereses que resultan de la tasa activa del Banco Nación-Aparte de mencionar a Lombardi, quien encabezó los medios públicos durante la gestión de Cambiemos,, que involucraban justamente a Mainasal SRL, pero también a "derechos de emisión, contratos de producción y de equipamiento y locaciones de los Juegos Olímpicos, Mundial 2018, Copa América", describe el documento.El informe concluye que los roles yuxtapuestos de Larsen, como titular de la Unidad de Auditoría Interna y al mismo tiempo negociador de los contratos, entre otras funciones, produjeron un "desbaratamiento del sistema de control interno de la empresa", y plantea que esos actos "podrían ser subsumibles en las figuras de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública y violación de los deberes de funcionario público".