Diputados: FDT empuja la ley de emergencia COVID e intenta aprobar baja de tarifas, cupo trans y Consenso Fiscal

el oficialismo busca dictaminar y aprobar en el mismo día la ley de emergencia COVID que necesita Alberto Fernández, pero también tiene una sesión pautada en la que intentará sancionar los proyectos que reducen las tarifas de gas en las denominadas "zonas frías" del país - que sufren bajas temperaturas en el invierno -, de Consenso Fiscal y de cupo para las personas trans-travestis

los diputados oficialistas tratarán en modo exprés el dictamen por la mañana para luego incluir y sancionar durante la tarde-noche de hoy mismo el proyecto que blindará de criterios objetivos las futuras restricciones que se activen desde la Casa Rosada por el coronavirus

El Gobierno y el Frente de Todos encara en el Congreso una jornada determinante en cuanto a proyectos que se discutirán en la Cámara de Diputados e implican decisiones determinantes:El presidente del bloque de diputados del Frente de Todos,, pidió la sesión para las 15 con la idea de debatir un amplio temario, pero que tiene su núcleo en la iniciativa que él mismo firmó para reducir las tarifas para más de tres millones de usuarios de las zonas de bajas temperaturas, necesidad pedida por las poblaciones de esas zonas desde hace tiempo.Sin embargo, el plenario legislativo comenzará con el debate delfirmado entre el Presidente y los gobernadores, que otorga, prohíbe el aumento de la deuda pública y suspende procesos judiciales por la distribución de la Coparticipación Federal.El nuevo acuerdo fiscal permitirá a las gobernadores, en tanto, contar con unos $70.000 millones para reactivar sus economías regionales, luego de un año atravesado por la crisis generada por la pandemia del coronavirus.Posteriormente, la Cámara baja encarará el debate del proyecto denominadode baja de tarifas de gas en diversos municipios bonaerenses y de Mendoza, San Juan, San Luis y Salta, lo cual implicará un beneficio para más de tres millones de usuarios.Los usuarios que tendrán una reducción de la mitad de la tarifa son los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de la Asignación por Embarazo, de pensiones no contributivas y jubilados de hasta 4 salarios mínimos, del monotributo social, usuarios que perciben seguro de desempleo y empleados de casas particulares.También podrán tener este beneficio quienes estén exentos en el pago de ABL o tributos locales de igual naturaleza o los que tengan una pensión vitalicia como veteranos de Guerra del Atlántico Sur. Respecto del resto de los usuarios residenciales, la tarifa diferencial implicará una disminución del 30% de la factura de gas correspondiente.. Se trata de una iniciativa que, como consignó Télam, cosechó en comisión un amplio respaldo político ya que fue apoyado por el Frente de Todos, bloques provinciales, la izquierda y Juntos por el Cambio, todos a la vez, aunque el macrismo planteó disidencias parciales.Además, el plenario legislativo trabaja el proyecto de Equidad en la representación de los géneros en los servicios de comunicación audiovisual, un Acuerdo de Reconocimiento y Convalidación Provisoria de Títulos Universitarios para la Realización de Estudios de Posgrado, entre la República Argentina y la República Dominicana.También se votará un convenio de reconocimiento de Certificados de Estudios de Nivel Primario y Medio no Técnico o sus denominaciones equivalentes entre la República Argentina y los Estados Unidos Mexicanos y una resolución del cuerpo en reconocimiento al premio Nobel de medicina en 1947, Bernardo Houssay.Pese a esa cargada agenda, el FDT también tiene el ojo en un proyecto de trascendental importancia de gestión pero también política para el Presidente:Es que si ese intento no prospera, el Gobierno nacional deberá preparar en las próximas 48 horas un nuevo DNU para anunciar nuevos confinamientos intercalados para la semana próxima.El tema fue abordado, como el Poder Ejecutivo dejó trascender, en la reunión que mantuvieron Alberto y el titular de la Cámara de Diputados,, el domingo en Olivos.La iniciativa en cuestión, que fue aprobada el mes pasado por el Senado, tiene vigencia hasta el 31 de diciembre próximo, tras descartarse en la Cámara alta la frase “mientras dure la emergencia sanitaria”.En resumen, el proyecto recorre los DNU pandémicos y activa criterios epidemiológicos para tomar medidas ya conocidas en cuanto a circulación, transporte, escuelas, comercios y trabajo presencial-virtual en los lugares clasificados como de “Bajo”, “Medio”, “Alto Riesgo Epidemiológico y Sanitario”, y el de “Alarma Epidemiológica y Sanitaria”, el más grave de todos. Es decir, lo que viene haciendo el Presidente en los últimos decretos, pero con "protestas" y desacatos de algunos gobernadores, como el porteño Horacio Rodríguez Larreta.Para moverse de esas etapas, se tomarán los casos confirmados de los últimos 14 días y se compararán con las dos semanas anteriores a dicha foto. Las clases sí estarán suspendidas en zonas de “Alarma Epidemiológica y Sanitaria”, en todos los niveles y modalidades, pese al fallo de la Corte Suprema de Justicia a favor de la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires.La agenda del oficialismo implica conseguir el dictamen durante la mañana de hoy en las comisiones de Asuntos Constitucionales; y de Salud de la Cámara baja. Luego, dicho despacho deberá ser pedido con un puñado de firmas para que sea incorporado en la sesión -no se puso en la convocatoria de ayer- y Massa planteará lo mismo en la reunión de Labor Parlamentaria con los jefes de bloque.De cara a la sesión, es clave para el Frente de Todos el acompañamiento de la bancada que maneja el mendocino José Luis Ramón, los legisladores PJ cordobeses que responden a Juan Schiaretti, quizá algún lavagnista y votos que llegarían desde Santa Fe y Neuquén. Hasta el cierre de esta nota todavía no había garantías de éxito de esas fuentes.Por su parte, el jefe del interbloque de Juntos por el Cambio en Diputados, Mario Negri (UCR), confirmó ayer la negativa del macrismo y sus aliados: “El kirchnerismo quiere dictaminar mañana a las 10 el proyecto de ley de superpoderes. Buscan insistir con un plan que fracasó, cercena libertades y autonomías de las provincias y cierra las aulas. Esperamos que el resto de la oposición no acompañe. La negativa es total”.