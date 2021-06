Macri volvió al "sí se puede", reconoció la interna de JXC y propuso manejarle la economía al Gobierno

"Entonces, una vez ganada la elección, quizás debamos proponerle al gobierno un plan económico conjunto que retome el rumbo correcto y permita recuperar la confianza. Esto es imprescindible para empezar a vislumbrar un horizonte de futuro para nuestro país, que se consolidará cuando un hombre o una mujer de nuestra coalición gane la presidencia en 2023"

Mientras está en España pese a ser contacto estrecho para presentar su libro, luego ir a Suiza por su cargo en FIFA y quedarse allí hasta el final de julio, al borde del cierre de listas, (R)Mauricio Macri hizo una sorpresiva publicación en redes sociales en la que "blanqueó" tres elementos en medio del fuego cruzado pre-electoral que vive su espacio político: dijo que no "pelea" por cargos, reconoció que en Juntos por el Cambio hay "internas" que incluyen desacuerdos con él y auguró que una vez que ganen las legislativas hay que "proponerle un plan económico conjunto al Gobierno"R)., comenzó el ex mandatario su misiva sobre el armado de listas para las elecciones legislativas, después de introducir con que "mucho" se "especuló sobre su papel".En ese punto, el ex presidente dijo que su "aporte siempre será pensando en el conjunto" y "pensando en esos millones de argentinos que confían" en Juntos por el Cambio, y ahí se metió en uno de los caballitos de batalla de la oposición y sus medios adictos: "Entre ellos los jóvenes que tal vez piensan irse del país porque sienten que acá no tienen futuro y que está en juego si vamos a seguir siendo una democracia o nos convertiremos en una autocracia"., dijo Macri sin pelos en la lengua para reconocer la interna.Justamente, anoche Elisa Carrió y el vicepresidente del PRO destruyeron al posible candidato estrella de la UCR, Facundo Manes. Hoy, un Gerardo Morales triunfador recibió a la primera plana radical en Jujuy y destrozó a Macri por relegar a los correligionarios durante su mandato. Mientras, Jorge Macri y Patricia Bullrich siguen a los tiros contra Horacio Rodríguez Larreta y María Eugenia Vidal. De hecho hoy, el ex embajador Diego Guelar, quien responde a Macri, se dirigió a la ex gobernadora bonaerense con un mensaje directo: "Defección es traición".En ese escenario, Macri dijo que el "principal objetivo hoy es que Juntos por el Cambio gane estas elecciones". Y, ante ese panorama, se mostró optimista y hasta propuso compartir gobierno con el Frente de Todos después de las legislativas., se animó a ofrecer.Según Macri, para justificar los cruces, "siempre es difícil definir una estrategia electoral y elegir los candidatos" y "es más difícil aún en una coalición tan grande y diversa". Y agregó: "Pero estoy seguro de que se logrará armar una propuesta de equipo con lo mejor que tenemos, y que todos trabajaremos desde donde nos toque para renovar la confianza de los argentinos en nosotros".En la conclusión de la carta, volvió a un lema de campaña que no le trajo buenos resultados en 2019: "No perdamos de vista que los verdaderos protagonistas de esta historia no somos nosotros, los dirigentes, sino cada uno de los argentinos que sigue creyendo que ´sí, se puede` cambiar nuestra historia y salir adelante. A no aflojar. A seguir trabajando juntos por eso!".