"Pretensión trasnochada": scrum de Juntos por el Cambio en defensa de Rosatti y la Corte

Juntos por el Cambio salió a defender en unidad, a diferencia de lo que les sucede a la hora de armar candidaturas de cara a 2023, al titular de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, y el resto de los miembros del máximo tribunal, en rechazo al pedido del presidente Alberto Fernández de avanzar con un juicio político

Sin sorpresa,El jefe de Estado decidió buscar la destitución de Rosatti,a luego de que salieran a la luz los chats entre el vocero del titular de la Corte, Silvio Robles, y el ministro de Seguridad porteño,, donde le adelanta información sobre el fallo por la coparticipación que benefició al Gobierno de la Ciudad.A través de un comunicado, JXC salió al cruce del anuncio del Presidente y calificó el pedido de juicio político como una, y nada dijo sobre el contenido de esas conversaciones.Llamativamente, Larreta protegió a D´Alessandro, quien además a la hora de defender dijo a la vez que fue víctima de "espionaje ilegal", es decir reconoció que le habrían robado el contenido de su celular, pero también negó la veracidad de ese contenido. ¿Le robaron sus datos o esos datos son falsos?"Estas maniobras desesperadas contra la justicia evidencian una vez más que el único objetivo de este gobierno es la búsqueda de impunidad. En un país donde lo único que crece es la inflación, la pobreza, la desigualdad, la inseguridad y donde la calidad educativa se degrada dia a día, el único objetivo que los desvela un 1º de enero es tener una justicia sometida. No hay otro plan más que ese, no hay empatia con lo que están sufriendo los argentinos, sólo se preocupan por ellos y sus causas judiciales", enfatizaron las cabezas de JXC.El presidenteque dejan al descubierto “el vínculo escandaloso entre parte de la política y la justicia”.En el comunicado, titulado "Rechazamos el pedido de juicio político a la Corte Suprema de Justicia de la Nación", Juntos por el Cambio afirmó que “así como no pudieron con la reforma judicial, la procuración general y la ampliación de la Corte a 25 miembros, esta vez, tampoco podrán”.