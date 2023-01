Elecciones 2023: Elisa Carrió y Gerardo Morales volvieron a reunirse, comienzan las alianzas

Con @elisacarrio y nuestros equipos técnicos de política exterior analizamos la situación internacional y el rol de nuestro país en este contexto.



La Argentina debe tener una política exterior basada en el respeto irrestricto de la democracia y los derechos humanos. https://t.co/d54N1AQvBz — Gerardo Morales (@GerardoMorales) January 26, 2023

Ayer en la Casa de Jujuy junto a @elisacarrio, @GerardoMorales y @sanchezfdo nos reunimos con los equipos técnicos de política exterior para analizar la situación internacional y el rol de nuestro país en el mundo. pic.twitter.com/BqCpkVE2F4 — maxi ferraro (@Maxiferraro) January 27, 2023

Se acercan las elecciones presidenciales y las alianzas dentro de la oposición empiezan a definirse, por tercera vez en tres semanas, el presidente de la Unión Cívica Radical (UCR) y gobernador de Jujuy,, y la líder de la Coalición Cívica (CC),esta vez para analizar la situación internacional y el rol del país en el mundo."Con Carrió y nuestros equipos técnicos de política exterior analizamos la situación internacional y el rol de nuestro país en este contexto”, compartió Morales- quien recibió a la ex diputada en su casa de Jujuy- a través de su cuenta de Twitter donde agregó: “", una declaración que continúa con la postura de JxC frente a la posibilidad de que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, visite la Argentina.La semana pasada se realizó la cumbre de la CELAC en Buenos Aires, donde se esperaba la presencia de los representantes de los 33 Estados miembros del foro, entre ellos a Maduro, que a último momento canceló su visita frente a la campaña de la oposición y un ataque que el presidente de Venezuela señaló como “algo grueso, coordinado por las ratas del macrismo” Morales comentó la reunión al compartir un posteo de Lilita que decidió dar a conocer la reunión con una captura de pantalla de una nota del diario Clarín sobre el encuentro. Además participaron del encuentro los ex diputados nacionales; el ex vicecanciller; y el ex embajador, por la UCR; y, el ex diputado nacionaly el economista y ex embajador, en representación de la CC.Desde comienzos de este año, los dos líderes comenzaron a mantener reuniones semanales y a consolidar un acercamiento frente a las elecciones presidenciales de este año.Tras el primer encuentro, que se realizó en la casa de la ex diputada en Capilla del Señor, ambos adelantaron que sostendrán un "gobierno de coalición" con "".Es que, según indicaron, ambos acordaron "trabajar en conjunto en un proyecto de Nación con un nuevo paradigma de crecimiento". "", había señalado Lilita.Mientras que en su segunda reunión Morales y Carrió "compartieron su visión" sobre la necesidad de pensar una nueva economía asociada a un cambio de paradigma con foco en las micro y pequeñas empresas, y el desarrollo de las economías regionales, "con una mirada transversal que integre las necesidades y potencialidades de trabajadores y emprendedores, y rompa con los viejos modelos que llevaron a la Argentina a la ruina".Finalmente, indicaron que los puntos acordados "están en sintonía con los ejes que se encuentran trabajando las distintas fundaciones de los partidos integrantes de Juntos por el Cambio", en función de la elaboración de un programa de estabilización y crecimiento.Mientras quesolo para garantizar "la unidad de Juntos por el Cambio",. El radical se deberá enfrentar además del auditor general de la Nación, el peronista Miguel Ángel Pichetto y al radical Facundo Manes, a sus socios del PRO.El PRO, por ahora, tiene en carrera al jefe de Gobierno porteño,, a la presidenta del partido amarillo,y a la diputadaque en las ultimas semanas señaló que, si el expresidente Mauricio Macri se postula, terminará bajandose. , aunque en los últimos días las internas de la coalición amarilla parecen haberse calmado y el las piezas del PRO haberse acomodado a favor de su precandidatura.