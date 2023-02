Vidal sobre la unidad en Juntos por el Cambio: Al día siguiente de las PASO, perdedor acompaña a ganador"

#Elecciones | María Eugenia Vidal sobre el resultado de las PASO en Juntos por el Cambio: "Perdedor acompaña a ganador".



💬 "La unidad no está en discusión para ningún dirigente de Juntos por el Cambio", aseguró Vidal en LN+. pic.twitter.com/QfAGZ66AF5 — Política Argentina (@Pol_Arg) February 24, 2023

En medio de una interna cada vez más caliente, la diputada nacionalbajó las expectativas respecto a su candidatura presidencial y trató de demostrar integridad en Juntos por el Cambio : “Al día siguiente de que terminen las PASO, perdedor acompaña a ganador".: ni del PRO, ni del radicalismo, ni de la Coalición Cívica ", sostuvo el miércoles Vidal en una entrevista para LN+.Y remarcó: “Hace ocho años que estamos juntos, y ey no es una expresión de deseo, es lo que ya pasó en el 2021 donde tuvimos 17 PASO en 17 provincias”.”, expresó Vidal en medio de un interna cada vez más fuerte entre Bullrich y Larreta que por el momento son presidenciables del PRO mejor posicionados.Respecto a su competencia por la presidencia Vidal y su posible lanzamiento mencionó:de que me gustaría ser presidente, sin todavía lanzarme como candidata”.”, aclaró. Horas antes,había anunciado su precandidatura en redes con una Patricia Bullrich que le decía que en JxC “no hay lugar para la tibieza”.En esa línea, la legisladora agregó que “la gente está en otra cosa, en una angustia que no es quién va a ser el candidato de Juntos por el Cambio”.