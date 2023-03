"Renunció sin que nadie le pida que se quede": Kicillof ironizó sobre la renuncia de Macri a la candidatura presidencial

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, manifestó que Mauricio Macri “renunció sin que nadie le pidiera que se quedara”, al referirse a la decisión del ex presidente de no competir en las elecciones de este año.Kicillof realizó dichas declaraciones al inaugurar el Jardín de Infantes N° 917 en Berisso, donde -sin nombrarlo- analizó que el hecho de que Macri no se postuleEl exmandatario anunció que no será candidato en las elecciones presidenciales de octubre, al afirmar que la alianza opositora Juntos por el Cambio (JxC) "ha logrado superar esa falsa ilusión del individuo salvador" y que la coalición debe "agrandar el espacio político".Por otro parte, el gobernador bonaerense aseveró que la educación "es prioridad" para su administración, dado que de ese modo "se construye el presente, pensando en lo que viene después" y manifestó que "esto es derecho a un futuro mejor"."Los adoradores del mercado dicen que todos los problemas de la sociedad los produce el Estado y debería resolverlos el mercado, pero la famosa mano invisible del mercado no existe. Es cierto que la inversión privada funciona muy bien, pero aparece cuando hay rentabilidad, ganancia y lucro", expresó.Kicillof sostuvo que "pasaron 29 años en Berisso para que un privado hiciera la escuela y no lo hicieron". También remarcó quey señaló que "hay algunos que heredan, reciben y tienen por las condiciones en las que le tocó nacer; pero la gran mayoría de nuestro pueblo, no está en esa situación"."Para los demás, los aduladores del mercado proponen la nada misma. Encima, les echan la culpa diciendo que no se esforzaron lo suficiente. Con educación van a poder tener vida y futuro mejor, con más oportunidades. Primero, la igualdad, los derechos. Después, la competencia y el mérito", analizó Kicillof.Por último, el gobernador manifestó que. En ese sentido, recalcó que, mientras María Eugenia Vidal abrió 65 escuelas en cuatro años, su administración lleva inauguradas 151 nuevos edificios escolares.