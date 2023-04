Larreta desdobló las elecciones en CABA con Boleta Única Electrónica, pero aclaró que apoya al PRO

A través de un video en el que lee un discurso preconfigurado, Horacio Rodríguez Larreta anunció, tal como se sabía desde hace días, que cambiará el sistema de votación en CABA en las próximas elecciones y que lo que se hará es un desdoblamiento concurrente

#CABA | Horacio Rodríguez Larreta anunció la implementación de las elecciones concurrentes en la Ciudad de Buenos Aires.pic.twitter.com/kHzmjm1fY7 — Política Argentina (@Pol_Arg) April 10, 2023

Esto significa que en la ciudad de Buenos Aires se votará el mismo día que las elecciones nacionales, pero con boletas separadas. Mientras para la elección de las autoridades y cargos porteños se usará la boleta única electrónica, en el caso de los comicios nacionales seguirá implementándose, dado que depende de la legislación nacional, la boleta tradicional "sábana".La principal consecuencia de la decisión de Larreta es política:“Como jefe de Gobierno, me toca la responsabilidad de decidir cuándo y cómo se vota en la Ciudad”, empezó su discurso el mandatario porteño, marcándole la cancha a Macri.Luego, aclaró que no habrá desdoblamiento de fecha: “Tomé la decisión de que los porteños votemos el mismo día que se vota en las elecciones nacionales. O sea, el 13 de agosto las PASO, el 22 de octubre las generales y el 19 de noviembre el balotaje, si lo hubiese. Esto evita que los porteños tengamos que ir a votar hasta seis veces en el año. Nos ahorra mucho tiempo y nos evita gastos innecesarios”.Pero en ese punto confirmó el desdoblamiento concurrente, con una cita al ex presidente que usó para, implícitamente, marcarle que él apoyaba esta medida., amplió, en una de las dos referencias al líder del espacio que hay en el vide.En relación a la boleta electrónica, sostuvo: “Nos permite que la discusión de las propuestas y los proyectos de cada candidato se enfoque en los vecinos y en las oportunidades de cada barrio de la Ciudad”.En otro pasaje que solamente es llamativo para quien no conoce la interna que atraviesa el PRO, Larreta ratificó llamativamente que el PRO tendrá un solo candidato para disputar las PASO y que él lo apoyará, lo cual debería ser obvio. “En las próximas semanas vamos a estar trabajando para definir cuál es el mejor candidato para seguir con todas las transformaciones que empezamos con Mauricio y que continuamos hasta hoy”, indicó.Es que Macri dijo que Larreta rompía las reglas electorales si avanzaba con el desdoblamiento concurrente. “No creo que Horacio haga eso, sería ir en contra de los vecinos. Es más gasto del Estado, más tiempo de votación, más filas; sería ir en contra de todo lo que estuvimos trabajando estos años”, planteó en radio Rivadavia.Y agregó: “No hay que cambiar reglas electorales en el mismo año y no hay que hacerlo por especulaciones de una parte pensando que va a cambiar en algo complicándole la vida a la gente”, agregó.La pelea radica en que, dentro del PRO, Larreta prefiere a los aspirantes de su riñón, o sea sus ministros Fernán Quirós y Soledad Acuña, quienes se bajarían en los próximos días producto de lo que logró acordar con Macri. Eso sería en beneficio de Jorge Macri, el primo y preferido de Mauricio. Sin embargo, el alcalde porteño impulsó el desdoblamiento concurrente con el foco principalmente puesto en empujar para arriba a Martín Lousteau, con quien tiene un acuerdo desde hace tiempo. Las versiones indican que, en privado, Larreta prefiere al ex embajador en EEUU antes que al primo Jorge, si esto lo beneficia para lograr ser presidente.