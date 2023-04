"El rey de la casta": Milei coronó con críticas a Larreta tras su anuncio de desdoblar elecciones

En rigor, la gran mayoría de los que están en ese rejunte son un conjunto de miserables arrastrados por el poder y que lo único que les importa es vivir del trabajo ajeno...

Vení a contarme la chantada de hablar de populismo de derecha, cuando los políticos son unos forajidos... https://t.co/7daZIBgyac — Javier Milei (@JMilei) April 10, 2023

El diputado nacionaly el legislador porteño, de La Libertad Avanza, c. Los libertarios se ven perjudicados por el cambio en el juego electoral.A través de Twitter, Marra compartió un video de una conferencia de prensa de hace meses en la que Larreta había dicho que "querer cambiar las reglas de juego de una elección que viene en unos pocos meses" es "como si quisiéramos cambiar las reglas del fútbol a un mes del Mundial: está mal y es hacer trampa". El mismo video que compartió Patricia Bullrich al rechazar el anuncio de Larreta. a? Ahí lo que opinaba el siniestro sobre las PASO y cómo cuando se le pone complicada cambia de parecer...", criticó Milei en Twitter, al compartir la publicación de Marra.Por su lado, el legislador porteño sostuvo que "", en relación al apoyo que recibió de Gerardo Morales y aseguró que "se van a llevar una sorpresa con cualquier regla que impongan".Los que antes nos decían que no éramos nada, hoy están desesperados por no dejar el poder. La Casta Política, una vez más, manipulando las reglas de la democracia para asegurarse su puesto", insistió Marra a través de TwitterLuego, consultado por La Nación sobre cómo afectará esta decisión a La Libertad Avanza, respondió:es lo mismo que hizo el kirchnerismo cuando impulsó el voto de los jóvenes de 16 años. Vamos a dar la sorpresa con cualquier sistema”.“La decisión es de una gravedad institucional muy grave y es de mucha hipocresía. Lo que hace, además, es complicar la vida a la gente porque serán dos sistemas de votación distintos. Larreta especuló políticamente hasta el final y no se animó a desdoblar la fecha de la elección, como se hizo otras veces”, agregó el libertario.Tras lo que aseguró que “Larreta se hizo radical y está rompiendo con el Pro", algo que a simple vista parece correcto ya que el movimiento del jefe porteño estalló la interna amarilla y recibió el repudio de, además de Bullrich, María Eugenia Vidal y su líder Mauricio Macri que expresó “desilución”.Pero que los comicios en la Ciudad se realicen por medio de la modalidad de elecciones "concurrentes" implica elegir jefe de Gobierno, legisladores y representantes para las juntas comunales en la misma fecha en la que se celebran las PASO, el 13 de agosto, con un sistema de votación distinto que será el de la boleta única electrónica. Por lo tanto habrá dos urnas en cada mesa.Marra, quien en sus redes sociales se describe como broker de bolsa, emprendedor y youtuber financiero, es uno de los posibles candidatos de la Libertad Avanza para jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, por lo tanto uno de los principales perjudicados con la decisión de Larreta, ya que