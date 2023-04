Alberto Fernández: "Las obras no son de un gobierno, son de los argentinos"

El presidente Alberto Fernández afirmó que el país "necesita de empresarios que se asocien al Estado para llevar adelante iniciativas que beneficien a los argentinos", al inaugurar la nueva terminal de partidas del Aeropuerto Internacional de Ezeiza."Las obras no son de un gobierno, son de los argentinos. Qué importa quién lo empezó, lo importante es concluirlo y qué se vuelva realidad", expresó el mandatario.En este escenario, destacó el lanzamiento del Previaje 4 para que "no se desaliente la industria del turismo" y defendió a la aerolínea de bandera, frente a los que la consideran "una caja negra"."Los que decían que Aerolíneas Argentinas era una caja negra, decimos que puede ser una empresa que preste servicio, que se vuelve rentable y que cada vez necesite menos requerimientos del Estado argentino", manifestó el Presidente, quien destacó que, durante la pandemia, "se socorrió a las aerolíneas de bandera de todo el mundo y todos los Estados pusieron dinero para sostenerlas y que no se fundan".Además, afirmó hoy que la Argentina "necesita de empresarios con vocación de invertir y crecer" como Eduardo Eurnekian, de quien destacó su "pujanza de emprendedor"Al inaugurar la nueva terminal de partidas del Aeropuerto Internacional de Ezeiza que duplicará su capacidad operativa, el mandatario dijo que la Argentina "necesita mucho de estos empresarios argentinos que son los que invierten, dan trabajo y hacen crecer al país, sin olvidarse de los que más necesitan y de los postergados".