Alberto Fernández: "Más democracia es mejor condición de vida para una sociedad"

El presidente Alberto Fernández llamó este lunes a dar una "reafirmación democrática todos los días" para "poner en valor la palabra del pueblo", lo que consiste "no sólo en dejar hablar" a la sociedad sino "atender lo que el pueblo necesita".En un acto en el partido bonaerense de Tigre, el mandatario subrayó que "más democracia es mejor condición de vida para una sociedad".Al respecto, admitió que su administración es "consciente" de "lo que cuesta ir al supermercado y pagar el alquiler", al hacer referencia a la, una problemática que -indicó- el Gobierno nacional tiene por objetivo "resolver".“Antes de la sequía nos agarró la guerra que impacta sobre todo el mundo por el aumento de los precios de la energía y de los alimentos. Y en Argentina se potencia porque arrancamos con 54 puntos de inflación, por lo tanto se hace más grande el problema”, remarcó.Por otra parte, el mandatario cuestionó al diputado y precandidato presidencialpor haber votado en contra de la ley de Cardiopatías Congénitas y advirtió que si se impusiera el ideario del sector libertario, "habrá argentinos de segunda"."Escuchaba a un pretenso candidato a presidente decir que él como diputado no había votado la ley de cardiopatías infantiles, para que el Estado se haga cargo de esos casos, porque dijo que es un problema de la actividad privada", sostuvo el mandatario sobre el dirigente de ultraderecha, sin mencionarlo, y alertó que, según ese criterio, "habrá argentinos de segunda, que nazcan con hijos con esa cardiopatía y que están condenados porque no podrán ser operados, o todos seremos iguales y tendremos el mismo trato".El Presidente realizó estas declaraciones en el marco del lanzamiento del, en la localidad bonaerense de Benavídez. Se trata de una iniciativa que proveerá servicio de Internet a quienes habitan 377 localidades argentinas que hoy no cuentan con ningún tipo de conexión o que cuentan con servicios deficitarios.