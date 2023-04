Espionaje ARA San Juan: apartaron de la causa a Mahiques, ex ministro PRO y juez viajero a Lago Escondido

Casación todavía debe pronunciarse sobre el sobreseimiento dictado a Macri y a los exjefes de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) Gustavo Arribas y Silvia Majdalani. En este pronunciamiento Petrone no participará.

La Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal decidió por mayoría recusar al juez Carlos Mahiques en la causa que investiga el espionaje ilegal a los familiares del ARA San Juan durante el macrismo.El magistrado es ex ministro de Justicia del PRO y uno de los investigados por incumplimiento al deber de funcionario público y aceptación de dádivas tras viajar a Lago Escondido con un grupo de fiscales, jueces, funcionarios del PRO y empresarios de Clarín. Y ahora, no seguirá actuando en el expediente del ARA San Juan, informaron fuentes judiciales.El tribunal, compuesto por los juecesde los submarinistas, a cargo de la abogada Valeria Carreras y Luis Tagliapietra.El juez Yacobucci alegó que las querellas habían denunciado que Mahiques había viajado a "Qatar con motivo del Mundial de Fútbol" y que "se ha tomado conocimiento que".También recordó que Carreras amplió la presentación contra Mahiques, luego de que la representante de los familiares de los submarinistas denunció que el magistrado se había "ensañado con esta querella específicamente, con violentos términos", aludiendo a la respuesta que había dado ese magistrado ante el pedido de su apartamiento.Sin embargo, Yacobucci no hizo referencia directa al pedido que la letrada presentó luego de enterarse de la participación de Mahiques en el viaje al Lago Escondido. El juez entonces se pronunció dando lugar al pedido de Carreras y Tagliapietra sin "que la decisión implique asumir las críticas de los impugnantes, ni menoscabo alguno a la honorabilidad e idoneidad del magistrado".En tantoquien fundamentó: "No advierto que concurra ninguna de las causales previstas".Justamente en el fallo, l, juez sorteado para pronunciarse solamente sobre el pedido de recusación de Mahiques.Respecto a la causa que investiga el espionaje ilegal,