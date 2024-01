Milei y enviados de Trump se reunirían en secreto para esconder ruido entre Argentina y EEUU de Biden

Javier Milei arriesga fuerte y se presta a organizar una reunión secreta con dos enviados que el republicano Donald Trump envió al foro económico mundial para posicionarse en el escenario político y económico global en el marco de su intención de volver a la Casa Blanca

Los dos emisarios de Trump gestionan, con predisposición de La Libertad Avanza, un encuentro con Milei en Davos

Mientras le "dora la píldora" al FMI en Davos , donde pisan fuerte los Estados Unidos que actualmente gobierna el demócrataEl magnate republicano está evidentemente envalentonado - prácticamente como vive - por su primer triunfo en la primaria republicana de Iowa. Por eso, ya se mueve como candidato presidencial de su partido y en ese sentido inició contactos internacionales en caso de un regreso a la Casa Blanca.Para esa misión,Trump envió al Foro Económico Mundial a su yernoy su asesor económico, encargados de tejer lazos con el mundo político y financiero, tal como precisó el portal LPO.. Cabe recordar que el economista libertario siempre expresó en redes sociales su admiración por el magnate republicano, incluso en las acciones más polémicas de este último. De hecho, hasta coincidieron en sus cuestionamientos a la pandemia de Covid-19, entre otras cosas.El problema, más para Milei que para Trump, es que la reunión debería ser de carácter secreto para evitar algún cortocircuito entre el presidente argentino y Joe Biden. El gobierno argentino tiene entre sus principales misiones en Davos seguir convenciendo al Fondo de que apoye al país, mostrándole que el ajuste que promete es más salvaje que el que pide el organismo. El problema es dar prueba de que el DNU y la ley ómnibus que viabilizan ese recorte saldrán bien parados del Congreso y la justicia argentina.La directora gerente del Fondo,, sólo viene logrando apoyo a la Argentina desde la pisada fuerte de Estados Unidos en el organismo.Milei tiene un vínculo ideológico con Trump, que lo llamó después de su triunfo en el ballotage y le prometió visitar la Argentina en algún momento, aunque ahora está concentrado en su campaña para las elecciones en EEUU.La sintonía de Trump con Milei quedó en evidencia en la entrevista que LPO le hizo en exclusiva a Dick Morris, uno de los asesores de campaña del republicano, que afirmó: "Creo que a Milei no le gusta demasiado dar entrevistas. Es un poco ermitaño y realmente no se aproxima. Si ellos se casaran, sería un matrimonio concertado. Y nosotros estamos rellenándolos. Pero Milei no pretende acercarse a Trump de modo real o concreto alguno. Creo que Trump admira a Milei, pero no ve aún cómo acercarse, según parece".Además de ese vínculo ideológico que podría facilitar el encuentro en Davos,Cohn fue asesor económico del gobierno de Trump mientras Caputo era funcionario del gobierno de Macri y además se conocen del mundo de las finanzas. Cohn trabajó más de veinte años en Goldman Sachs.