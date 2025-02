Quintela: "Milei va a durar poco, creo que el pueblo instrumentará los mecanismos para que se vaya"

El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, volvió a disparar con dureza contras las políticas actuales del gobierno de Javier Milei y advirtió sobre las posibles consecuencias sociales que podrían aparejar. Dijo que si el Presidente no cambia de rumbo “va a durar muy poco” y señaló la posibilidad de que “el pueblo instrumente los mecanismos para que (el Presidente) se vaya” del sillón de Rivadavia.El mandatario riojano comenzó por destacar la contundencia de la movilización de la comunidad LGBT+ contra el discurso de Javier Milei en Davos y valoró la organización y las adhesiones. Asimismo, se sumó al marcar su “preocupación” por el posicionamiento del Gobierno hacia la diversidad y las disidencias: “lo veo con mucha preocupación por las expresiones discriminatorias y persecutorias que tiene el presidente respecto al LGTBQ, de verdad que nos parece horroroso lo que está transmitiendo, el mensaje que está transmitiendo, un mensaje nazista, fascista, discriminador, perseguidor, digamos, de la minoría o de aquella, o de las personas que deciden con su vida hacerlo el que es más conveniente”.“Nadie vota a un presidente para que persiga, para que se santee, para que hambree al pueblo, todo lo contrario. Por eso es importante que los argentinos reflexionemos que cuando vamos a emitir un sufragio, que es un derecho constitucional que nos asiste a todos y cada uno de nosotros, que lo hagamos, con esperanza, con amor, siempre positivo, siempre con la mirada y con la expectativa positiva, nunca, con la expectativa negativa o en contra de fulano, de mengano o de cualquier proyecto”, indicó.En otro orden, respondió a las críticas del ejército de trolls libertarios al sostener que “es producto del dolor” y explicar que la reacción fue producto “del éxito del bono de cancelación de deuda que se implementó en nuestra provincia, donde permitió que el poder adquisitivo no se menguara y se depreciara tanto de todos los riojanos. Por lo tanto, eso le duele. Le duele que no hayamos tenido que recurrir a la Nación para recuperar los bonos. Todo lo contrario, los bonos fueron inyección financiera con este instrumento que nosotros hemos creado, que ha significado que la gente pueda tener un adicional que no tenía hasta ese momento”. “El éxito de los chachos es lo que lo molesta, le molesta al oficialismo. Por eso, a través de este esquema que ellos tienen, que está sustentado con un poder mediático que todos conocemos, que están pagados por los poderosos para que los sostengan a este gobierno, a pesar de la crisis inédita que vivió nuestro país, nunca nuestro país, ni siquiera en la crisis del 2001, estaba en la situación que estamos ahora”, indicó.Asimismo, recordó que “este presidente en ningún momento le dijo a los argentinos cómo iba a hacer crecer nuestro país, cómo íbamos a resolver los problemas, los graves problemas que ya veníamos arrastrando, y él los agudizó”. “ No solamente no resolvió ninguno, sino agudizó los problemas, incluyendo el tema del sacrificio inusitado, el sacrificio impensado que están haciendo los argentinos para poder sobrevivir. Por lo tanto, lo digo cargado de bronca y de impotencia de no poder hacer nada, de defender el sistema democrático. Pero esta democracia sirve cuando por lo menos los argentinos podemos comer, podemos curar a nuestros hijos y podemos educar a nuestros hijos”.De esta forma se refirió a Javier Milei como “un hombre que es genuflexo ante los poderosos, fundamentalmente global, globalizado, y se pone duro con los débiles, con la gente débil y humilde de nuestro país”. “El concesante casi 60.000, 80.000 trabajadores del sector público. Se perdieron más de 16.000 pymes que cerraron. Varias industrias cerraron sus persianas, cerraron sus fábricas. No defendemos la industria nacional, no defendemos el trabajo nacional. Y la verdad que me parece a mí que este presidente va a durar poco. Va a durar poco porque creo que el pueblo va a ser el que va a instrumentar los mecanismos para que se vayan”, sentenció.