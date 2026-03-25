Vidal cruzó a Adorni con un viejo tuit y sumó ironía en plena polémica con rumores de renuncia

El posteo incluyó un meme irónico y una captura de un tuit que Manuel Adorni había escrito años atrás, cuando se refería a la vida privada de Vidal en tono crítico. En aquel mensaje, el actual jefe de Gabinete sostenía que la dirigente debía dar explicaciones públicas por su situación personal, al considerar que su rol político convertía esos asuntos en temas de interés público.

La jugada política de Vidal fue la de un meme y llegó en un momento sensible para el Gobierno, atravesado por denuncias judiciales y pedidos de transparencia sobre el patrimonio y los viajes del funcionario. La difusión del viejo mensaje buscó instalar la idea de una doble vara y alimentar el clima de presión sobre la gestión libertaria.El cruce se sumó a una escalada de reproches entre referentes del oficialismo y la oposición, en un escenario de creciente tensión política. Mientras desde la Casa Rosada intentaron bajar el tono del escándalo, la intervención de la ex mandataria bonaerense volvió a colocar el foco mediático sobre la figura de Adorni.