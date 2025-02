Llaryora inauguró las sesiones provinciales y le pegó a Milei:Tenemos una responsabilidad histórica cuando algunos quieren sembrar el odio

El gobernador de Córdoba,apuntó contra el presidentedurante la apertura de sesiones provinciales y consideró que hay una “responsabilidad histórica” cuando algunos “quieren sembrar el odio y la división”.. Esto no es una cuestión de partidos, esto es una cuestión de bajar la tensión social, hay que bajar el odio", manifestó el gobernador ante la Legislatura provincial en contra de los dichos discriminatorios de Milei en Davos. En ese sentido, consideró que "desde el liderazgo se debe sostener las posturas de la unidad de los argentinos". "Les pido que defendamos Córdoba todos los partidos.”, remarcó a los legisladores.En esa línea, señaló: “Hay que levantar la voz, porqueComo gobernador, voy a defender y dar garantías para que todos podamos vivir en una Córdoba libre. La libertad es poder opinar, la libertad no puede ser censurada”. “Cuando censuramos la libertad de opinar, de elegir tu religión, tu género; cuando se dice que la libertad tiene que ser dentro de tu casa… La”, remarcó Llaryora en otro momento en referencia a dichos de funcionarios libertarios y optó por separarse de la postura del Gobierno nacional.“Es imposible que a un país la vaya bien cuando se promueve la división de los argentinos.No es necesaria la descalificación a quien piensa distinto;”, señaló Llaryora.Durante su discurso, el gobernador también le pegó al la gestión económica de Javier Milei:“Nunca me imaginé que el Gobierno nacional se iba a desentender tanto de Córdoba”, expresó y destacó el incumplimiento por parte de la Nación de los envíos para cubrir el déficit de la Caja de Jubilaciones. "Pudimos sostener el superávit sin pasarles a los intendentes obligaciones, como hizo la Nación con las provincias”.Con énfasis se diferenció del Gobierno libertario: “No vamos a renunciar a la salud pública, a la educación pública y a la universidad”.En cuanto al área económicaporque la idea es “acompañar todas las medidas que tengan que ver para que le vaya a bien a la Argentina”: “Desde siempre, tenemos en claro que no vamos acompañar aquellas que perjudiquen a Córdoba y a su gente", añadió.Aunque no dio números respecto del rojo previsional, se quejó por la falta de giros de Anses para atender la siempre compleja situación de la Caja: “Algo que no había sucedido nuncaPor eso les pido a nuestros legisladores nacionales que c”, lanzó en un mensaje claro aAsimismo, y referido al recorte presupuestario que inició en su primer año de gestión de La Libertad Avanza (LLA), manifestó que su provincia comenzará el 2025 con una quita del 30% de las agencias “fusionando y reduciendo el gasto". En contrapartida, Llaryora defendió los programas educativos de Córdoba, como el boleto gratuito para el transporte, y remarcó que para la gobernación “los jóvenes no son un Excel, son el futuro y el progreso”: "", destacó.Para finalizar, el gobernador informó las políticas que aplicará en el agro y habló sobre el reclamo a la Nación con respecto a la eliminación total en los derechos de exportación para el campo: "Hemos logrado que el Gobierno nos escuche y haga una baja,", concluyó.