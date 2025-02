"Lo que el INCAA nos robó": Sturzenegger festejó la eliminación de un impuesto a películas

La resolución 48/25 con firma de @carlospirovano, Director del INCAA dependiente de la Secretaria General de @KarinaMileiOk es una pieza de colección que revela la hipocresía (y daño) del discurso del Estado presente: en este caso deja expuesto como el INCAA literalmente devastó… pic.twitter.com/BZsjfyaAx9 — Fede Sturzenegger (@fedesturze) February 3, 2025

la derogación de la Resolución 2114/11 elimina subsidios clave en un contexto donde el INCAA ya sufrió un recorte del 90% en su presupuesto

El Gobierno de Javier Milei eliminó -por medio de una resolución- el pago de un impuesto que se aplicaba a las películas que se exhibían en los cines argentinos. El ministro Federico Sturzenegger lo destacó en sus redes, con un extenso tuits en el que buscó parafrasear su mensaje con títulos de películas clásicas."Lacon firma de @carlospirovano, Director del INCAA dependiente de la Secretaria General de @KarinaMileiOk es una pieza de colección que revela la hipocresía (y daño) del discurso del Estado presente: en este caso deja expuesto como el INCAA literalmente devastó las salas de cine en el interior del país que decía defender", manifestó Sturzenegger.El titular de la cartera Desregulación del Estado se refirió a la, que impuso -según el funcionario- un tributo creciente sobre la exhibición de películas en función de la cantidad de salas donde fueran proyectadas. "Otro ejemplo de como el Estado utiliza una causa noble para beneficio propio, sin importarle si lo que hace destruye lo que dice defender. Un engaño superior a cualquiera que Gastón Pauls pudiera hacerle a Ricardo Darín. Es la maldad que acecha", ironizó."Para las salas del interior ese impuesto @lilianamazure (ex titular del INCAA) lo fijó en hasta 6.000 entradas cuando la película se exhibía en muchas salas", añadió.En ese sentido, no escatimó en elogios al actual director del INCAA: "Afortunadamente los ahorros que ha logrado @carlospirovano hoy permite reducir estos costos a CERO, devolviéndole esos recursos a las salas de cine de todo el país. Llevará años recuperar lo perdido. Pero eventualmente tendremos menos ñoquis y más cine.""Quizás no haya sido el robo del siglo, pero igual llegó el momento de recuperar lo que el INCAA nos robó. Tiempo de revancha del espectador. Federico Luppi sonreiría. VLLC!", concluyó el tuit.Lo cierto es que, sumándose a una larga lista de ajustes —jubilaciones, ciencia, derechos de minorías— que priorizan el superávit fiscal sobre derechos culturales.