Kicillof cuestionó la suspensión de las PASO impulsada por LLA y no descartó desdoblar los comicios en PBA

Tras la media sanción al proyecto que busca suspender las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, no descartó desdoblar los comicios de este año en la provincia de Buenos Aires para separarlas de las nacionales."Desdoblar tiene sus desafíos porque la provincia tendría que encarar una elección distinta y, para colmo, Milei, por primera vez en la historia democrática argentina, mandó una ley del cambio de las PASO en un año electoral. Armó un caos con el sistema electoral”, apuntó Kicillof en diálogo con el diario La Nueva, de Bahía Blanca.Y reiteró: “Milei cambió el sistema de la nada, sin consultar a la provincia; si se votara el mismo día, por primera vez en la historia habría dos urnas con sistemas distintos. ¿Cuánto tiempo llevaría cada votación? Todos sabemos que hay lugares donde se acumula gente para votar. Desde el punto de vista logístico y operativo, Milei nos generó un problema. Es todo responsabilidad de él”.Sobre los argumentos detrás de un posible desdoblamiento, el mandatario bonaerense aseguró que se necesita que "la gente pueda expresarse con tranquilidad, en paz, según su deseo y voluntad”.En cuanto a la estrategia electoral de su espacio, el gobernador de la provincia de Buenos Aires se mostró a favor de la "unidad del campo popular" y detalló: "Hice un llamado a conformar un frente con quienes no estamos de acuerdo en eliminar la educación y la salud públicas, en desmantelar la obra pública o en considerar más importante visitar a Elon Musk que a un pueblo de la provincia de Buenos Aires".Durante 2025 Argentina afrontará las elecciones de medio término. En la previa de este escenario, no solo comenzó la danza de nombres de candidatos sino que también se debate el formato en que se darán los comicios, luego de que el oficialismo impulsara un proyecto en el Congreso para suspender las PASO.Con la media sanción obtenida en Diputados el pasado jueves, el proyecto deberá ser tratado ahora en el Senado, donde se espera que el debate sea igual de intenso que en la Cámara baja.