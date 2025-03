En plena marcha de los jubilados, LLA busca aprobar en Diputados la nueva deuda con el FMI

este miércoles La Libertad Avanza tiene todo listo para conseguir el aval de Diputados a un nuevo acuerdo de endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional (FMI), aquel que Javier Milei envió al Parlamento en forma de DNU

Con un ojo puesto en el operativo de seguridad ante una nueva marcha de los jubilados al Congreso y el inminente peligro otra represión ilegal y brutal como la de la semana pasada,El Gobierno logró el dictamen este martes a última hora, con el objetivo de luego habilitar para este miércoles a partir de las 10 la discusión del DNU 179/25, que lo autoriza a cerrar un nuevo acuerdo con el Fondo, y que así quede blindado como desea la Casa Rosada.La administración de Milei giró la semana pasada el decreto y pretendía que sea revisado y aprobado de manera exprés por la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo el jueves pasado. El problema era que esa comisión ni siquiera tenía autoridades garantizadas y no funcionaba, con lo cual no contaba tampoco con las 9 firmas de 16, en total, para resguardar el DNU. Las consiguió en el inicio de esta semana y destrabó este martes el dictamen.Aportaron su rúbrica en favor del despacho los libertarios Juan Carlos Pagotto y Lisandro Almirón; Diego Santilli y Luis Juez, del PRO; Víctor Zimmerman y Francisco Monti, de la UCR; Carlos Espínola, de Las Provincias Unidas; y Oscar Zago, del MID. Mientras que Francisco Paoltroni, también libertario, presentó su propio dictamen en rechazo al DNU.De esta forma, LLA logró reunir nueve firmas entre ambos despachos. El formoseño Paoltroni fue sin dudas el protagonista en la jornada de este martes ya que, en la previa, no solo era el apuntado para aportar la novena firma para el despacho, sino también para inclinar la balanza a la hora de la renovación de autoridades de la comisión.Siendo consciente de que la pelota estaba en su lado, y luego de tragar veneno a lo largo del 2024 por los embates oficialistas, Paoltroni obturó la renovación de Pagotto en la Presidencia de la comisión, pero luego propuso a Zago. Esto fue antes del inicio oficial del encuentro -que se retrasó más de una hora por esta cuestión.Paoltroni dejó en una incómoda posición al libertario correntino Almirón, que tuvo que apoyar sí o sí la moción en favor de Zago, con quien se trompeó hace menos de una semana en la Cámara de Diputados. "Voto por Zago, ¡viva la libertad, carajo!", gritó Almirón.Así, Zago terminó como presidente de Trámite Legislativo y Zimmermann como vice. La oposición encabezada por el kirchnerismo estaba entusiasmado con que la conducción quedara en manos del diputado Nicolás Massot, de Encuentro Federal, por la primera posición que tomó Paoltroni con Pagotto.Resuelto el dilema de las autoridades de la Comisión inició la exposición de los funcionarios, que se extendió hasta casi las 21 por los diversos idas y vueltas con senadores y diputados.Ante la gravedad de ese panorama, el bloque de Unión por la Patria le envió una carta al FMI en donde expresan su rechazo al DNU 179 por “autorizarse a sí mismo” a un nuevo endeudamiento “sin pasar por el Congreso ·en abierta violación a lo que dictaminan la Constitución Nacional y la Ley 27612″.Además señalan que de continuar con un acuerdo vía un DNU su fuerza política "que cuenta con una importante representación en ambas Cámaras del Congreso desconocerá el referido acuerdo, la deuda que surja del mismo y los compromisos contraídos”.En este contexto, todo indica que el oficialismo tiene los números para blindar el acuerdo de nueva deuda con el FMI que necesita Milei, para tener un aire económico y financiero que el mercado muestra que está empezando a faltarle.Se requiere mayoría simple de al menos una de las dos cámaras del Congreso y el oficialismo cerró los números con acuerdos con provincias (Misiones, Salta, Tucumán, Río Negro y Córdoba, al menos) y con un acuerdo de último momento con la Coalición Cívica. "Es el mismo regalo que le hicimos a Guzmán y a Alberto", justificaron desde el bloque.La Libertad Avanza sobreactuó el apoyo en sus redes sociales: "Celebramos la responsabilidad de poner a la Patria por encima de las diferencias que podamos tener los distintos partidos políticos".Así las cosas, los cálculos previos indican que LLA y el PRO, que en la Cámara baja son prácticamente lo mismo, cuentan con 76 diputados, a los que se sumarían seis de la Coalición Cívica, 20 de la UCR, ocho de Innovación Federal, tres de Independencia, tres del MID, dos de Producción y Trabajo, y representantes de bloques menores como CREO, MPN, Republicanos Unidos, Somos Fueguinos y Transformación. Además, se espera el apoyo de entre seis y nueve diputados de Encuentro Federal y tres de Democracia para Siempre. Estas proyecciones indican que el oficialismo podría alcanzar entre 130 y 134 votos, superando el mínimo necesario para el quórum.