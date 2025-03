Cristina Kirchner reapareció con chicanas a Milei, críticas a la Justicia y a los legisladores por el DNU en Diputados

La exmandataria y actual titular del Partido Justicialista (PJ), Cristina Kirchner, aseguró que el modelo económico de Javier Milei atraviesa una "pinchadura" y criticó que el Banco Central vendiera "en una semana" el 30% de los dólares que compró en todo el primer trimestre. Del mismo modo, cuestionó al Poder Judicial y el rol del Legislativo, a quienes encuadró dentro de un "marco de descomposición institucional"."Estase da en un contexto de agravamiento de la pinchadura del modelo económico que nos planteaban como el más exitoso de los últimos años. Terminaste en el Fondo Monetario Internacional (FMI). Ayer, 196 millones de dólares tuvo que vender el Banco Central. En una semana vendieron el 30% de los dólares que compraron en todo el primer trimestre. Está claro por qué viene el Fondo", planteó la expresidenta durante su disertación en el Congreso Educativo Nacional "Imaginar y Transformar".Cristina Kirchner afirmó que el Congreso le dioal presidente Javier Milei al aprobar el DNU en Diputados, que lo habilita a la renegociación de un nuevo acuerdo con el FMI.Sobre los diputados justicialistas, afirmó: "También tenemos que ver un poco en casa cómo andamos. Si los diputados peronistas de Catamarca, Tucumán, Misiones, Salta, hubieran votado junto al peronismo y las otras fuerzas este cheque en blanco no existiría. Lo digo con mucha pena y dolor porque soy peronista".Para la titular del PJ, Milei y sus principales funcionarios "no resisten un archivo" en cuanto a su postura ante los acuerdos con este organismo de crédito. "Dicen que es inteligente y fíjense lo que dijo cuando un periodista le preguntó cómo es esto de que vamos de nuevo al FMI. Contestó que el Fondo es una rueda de auxilio. Usas la rueda de auxilio cuando pinchás. Y, pincharon", deslizó en alusión a los recientes dichos del vocero presidencial, Manuel Adorni."Ahora ni siquiera hay la letra de un acuerdo", planteó y consideró que "tenemos un Ejecutivo bicéfalo, dicho no por mi sino por el propio titular, que dice que tiene otro jefe."En este marco, no dudó en hacer alusión al furcio que tuvo el Presidente durante un acto en conmemoración del aniversario del cuerpo de granaderos a caballo. "El hecho de tenery que lo lamo Juan José de San Martín, ya justifica la realización de un congreso nacional de Educación", sostuvo.Por otro lado, cargó contra la Corte Suprema de Justicia por avalar el nombramiento por decreto de Manuel García-Mansilla y por no interponer recursos ante el DNU 70/2023. "Este decreto 70 es unay aún está vigente", apuntó.También cargó contra la Cámara de Casación por decidir este viernes el rechazo a su pedido de nulidad en la causa conocida como Vialidad. "Son de manual", sostuvo.