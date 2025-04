Procesaron a la diputada Vanina Biasi por los mensajes en los que comparaba a Israel con el régimen nazi

El Juez federal Daniel Rafecas procesó a la diputada Vanina Biasi por violación a la ley antidiscriminatoria 23.592, a raíz de una serie de mensajes canalizados por la red social X, en los que comparaba al Estado de Israel con el régimen nazi, y le asignaba a dicho Estado el rol de genocida, al tiempo que comparaba las resultas del conflicto armado en esa región con el Holocausto.El Juez consideró que la sumatoria de tuits agraviantes hacia la comunidad judía superaban con creces los límites de la libertad de expresión, y que a la acusada no se le puede escapar la particular circunstancia de que nuestro país sufrió dos atentados guiados por el odio antisemita."Nuestro país ha sufrido en primera persona las consecuencias del terrorismo y la culminación de todos aquellos pensamientos antisemitas, en la perpetración de ambos ataques. Es por ello, que el baremo utilizado aquí tiene en cuenta aquella circunstancia que, por su gravedad histórica, inclina el fiel de la balanza a favor de la hipótesis acusatoria en el marco del cotejo del ámbito de libertad de expresión de cada ciudadano y de respeto de los principios de igualdad y no discriminación", añade en ese sentido.Rafecas además le trabó embargo por $ 10 millones. De confirmarse esta decisión, Biasi enfrentará un juicio oral y público por estos sucesos.En la resolución, se señala que las acciones típicas como la de alentar o incitar a la persecución o el odio se encuentran reflejadas en el discurso de Biasi, como caracterizar al Estado de Israel y al sionismo, como nazi, genocida y responsable de apartheid; incitando al odio sobre las personas que se identifican con ello. "Como ya ha quedado reflejado, criticar al sionismo o al Estado de Israel en su totalidad, es responsabilizar a la comunidad judía por los actos del gobierno israelí, y ello lleva a visibilizar e incitar al odio contra aquella comunidad", se explica.El escrito hace alusión a que Biasi "no identifica al gobierno actual, sino que habla constantemente del Estado de Israel, dando a entender que cualquier política adoptada por éste, a lo largo de su historia, ha sido de corte genocida, o nazi, lo que hace que su crítica sea dirigida a la población que ha vivido en esa tierra desde la creación del Estado de Israel, y no dirigida a las autoridades actuales, como la nombrada intenta justificar a posteriori".El magistrado también tuvo en cuenta que la legisladora posee gran número de seguidores en la red social X, por lo que sus mensajes son retuiteados y llegan a innumerables destinatarios.