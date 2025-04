Carlos Bianco explicó por qué se negó a un control de alcoholemia: "No tengo nada que ocultar"

El ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, explicó por qué se negó a hacerse un control de alcoholemia en el peaje de Dock Sud y apuntó a personas que lo estaban filmando, que lo identificaron como ministro de la provincia de Buenos Aires, pero que no tenían la identificación correspondiente."Me pidieron la documentación, me dijeron que iba a hacer alcoholemia, y había gente no identificada que me estaba filmando", relató en diálogo con Futurock.En ese sentido, aseguró: "Yo opté no hacerlo (el test) y que me hagan el acta como corresponde. No me moví un centímetro de lo que establece la ley de tránsito", sostuvo Bianco."Había gente que me estaba filmando, no sé para qué, así que dije hagan el acta, no me voy a someter en estas circunstancias", reafirmó.El funcionario provincial se negó a realizar un test el domingo mientras conducía un vehículo oficial, lo que generó que se le retenga la licencia de conducir digital."Le digo que no tengo nada que ocultar, pero que en estas condiciones yo no lo hago. Haga el acta como me asiste el derecho", expresó el funcionario.