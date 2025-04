Jorge Macri avaló la devaluación pero advirtió: La guita no alcanza

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, celebró el levantamiento del cepo cambiario y la posibilidad de estabilizar la economía. Sin embargo, su respaldo no llegó sin advertencias. En un tono que combinó optimismo técnico con preocupación social, advirtió que “la clase media la está pasando mal” y reclamó que las medidas macroeconómicas “se trasladen al día a día de la gente”.

“Darle certezas a la economía es muy importante, el acuerdo con el Fondo busca eso, más allá de los datos macro”, señaló en diálogo con Radio Rivadavia. Pero luego bajó a tierra: “Lo que me preocupa hace tiempo es la economía del día a día, el tejido social de clase media, comerciantes, autónomos, que no está viendo que la economía arranque”.Con el índice de inflación de marzo clavado en 3,7% y con un fuerte impacto en alimentos, Macri reconoció que la tendencia descendente se quebró. “Abril parece que arrancó igual”, dijo. Y aunque saludó el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y la eliminación de las restricciones cambiarias como “una buena noticia”, volvió a advertir que “la guita no alcanza”.En ese sentido, reiteró que su expectativa es que “esta tranquilidad, esta certeza que es el acuerdo, se traslade al día a día de la gente”. Una frase que, aunque viene de la misma coalición, suena más a reclamo que a respaldo: en la Ciudad también golpea el ajuste aunque él no lo diga de manera explícita.