Milei habla en cadena nacional: se quiere apropiar del fallo a favor de YPF

El presidente Javier Milei hablará este viernes a las 19 en cadena nacional para referirse al fallo de la justicia estadounidense que favoreció a la Argentina en la causa por YPF. El mensaje fue grabado en el Salón Blanco de la Casa Rosada y se da en un contexto de fuerte disputa política por la interpretación del resultado judicial. Según indicaron fuentes oficiales, "dura 20 minutos". hay que señalar que el mandatario nacional intenta capitalizar lo que es un logro nacional en una semana de polémica agigantada por el Adornigate

En la misma línea, Milei volvió a apuntar contra el gobernador bonaerense Axel Kicillof y la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, a quienes responsabilizó por el origen del litigio. “Y, como soy Milei, lo voy a decir al estilo Milei: tuvimos que venir a arreglar las cagadas que hizo el inútil, imbécil, incompetente de Kicillof durante el segundo gobierno de la corrupta y presidiaria Cristina Fernández de Kirchner”, lanzó.El fallo de la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York revirtió la condena previa contra el país y consideró que la petrolera fue correctamente exculpada en el proceso de estatización realizado en 2012. Sin embargo, la disputa judicial no está cerrada y podría escalar a la Corte Suprema de Estados Unidos, donde se definirá el capítulo final del caso.La decisión de Milei de hablar en cadena nacional expone la centralidad política del tema y anticipa un nuevo capítulo de confrontación con la oposición, que ya salió a reivindicar la expropiación como una política soberana y estratégica para el desarrollo energético del país.